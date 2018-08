Taloyhtiö uhkaa ottaa hallintaansa ylikomisarion omistaman kohusaunan

Mari Areva

Kansanedustajien Teuvo Hakkaraisen (ps) ja Ville Vähämäen (ps) vuokraaman saunatilan omistaja, ylikomisario Dennis Pasterstein (kok) kertoo STT:lle saaneensa taloyhtiöltä kirjallisen varoituksen huoneiston hallintaanotosta.

STT:n hallussa olevan varoitustekstin mukaan Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevan taloyhtiön hallitus katsoo julkisuudessa olleiden tietojen mukaan toteen näytetyksi, että saunatilaa on käytetty yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Jos sääntöjen vastainen käyttö ei lopu, taloyhtiö uhkaa ryhtyä toimiin.

Iltalehti kertoi heinäkuun lopussa, että Hakkarainen ja Vähämäki ovat vuokranneet puoliksi saunatilan, jota samassa taloyhtiössä asuva Vähämäki kertoi käyttävänsä nykyään sauna- ja edustustilana, kun taas Hakkarainen sanoi käyttävänsä tilaa asuinkäyttöön. Molemmat ovat kertoneet vuokranneensa tilaa, ja heille on myönnetty tilan perusteella kansanedustajan korotettua kulukorvausta, jota Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirien ulkopuolelta tuleva edustaja voi saada kakkosasuntoa varten.

Kaksikon vuokraisännän Pastersteinin mukaan taloyhtiön hallituksen kirjallinen varoitus on puutteellinen. Hänen mukaansa siitä pitäisi käydä ilmi esimerkiksi se, mihin yhtiöjärjestyksen vastaiseen käyttöön viitataan ja mitä ajankohtaa tarkalleen ottaen tarkoitetaan.

Taloyhtiön isännöitsijä Ari Timonen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Huoneiston hallintaanotto on taloyhtiön ainoita keinoja puuttua esimerkiksi vastikkeiden maksun laiminlyönteihin, huoneiston huonoon hoitoon tai huoneiston käyttötarkoituksen vastaiseen käyttöön, mikäli osakkeenomistaja ei varoituksen jälkeen hoida asioita kuntoon. Hallintaanotto voidaan tehdä enimmillään kolmeksi vuodeksi, ja siitä päättää yhtiökokous.

"Toivon tietysti, että vuokralainen jatkaa tässä"

Helsingin rakennusvalvonta teki tänään saunatilaan tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää tilan tosiasiallista käyttöä. Kansanedustaja Ville Vähämäki päästi saunatilaan sisään Helsingin rakennusvalvonnan ja taloyhtiön edustajat, mutta kielsi sisäänpääsyn STT:ltä. Vähämäki ei kommentoinut asiaa medialle.

Hämärähköön kellariin, jossa saunatila sijaitsee, vie erillinen ovi. Porraskäytävään ja asuinhuoneistoihin pääsee viereisestä ovesta.

Medialle tilannetta kommentoi vain Pasterstein.

– Kaupungin virkamiehet tulivat katsomaan, missä käytössä se tila on, eivätkä lausuneet sen kummempaa tässä vaiheessa, Pasterstein kuvaili.

Pasterstein sanoi toivovansa, että vuokralaiset jatkavat.

– Toivon tietysti, että vuokralainen jatkaa tässä. Jos raportin sisältö on sellainen, että tila on väärässä käytössä, niin silloin joudun reagoimaan siihen ja joko vastustamaan päätöstä tai irtisanomaan vuokralaisen.

Toistaiseksi Pasterstein ei ole halunnut vuokrasuhteita purkaa.

– Ei minulla ole ollut mitään syytä lähteä hyviä vuokralaisia irtisanomaan. Ei minulla ole ollut tarkkaa tietoa siitä, mitä saunassa tehdään, eikä se ole ollut velvollisuuteni sitä edes selvittää. Nythän tässä on kaksi vuokralaista.

Pastersteinin mielestä kaupungin ja taloyhtiön pitäisi yksilöidä, kenellä tila on ollut väärässä käytössä ja miten sitä on käytetty väärin.

"En tiedä, miten tilaa on markkinoitu"

Pasterstein kertoo, ettei tiedä, miten kellaritilassa sijaitsevaa saunahuoneistoa on vuokralaisille markkinoitu. Pasterstein sanoo antaneensa aikanaan tilan vuokraamisen asiamiehelleen toimeksiantona.

– Minä en ollut tässä prosessissa millään tavalla mukana. Olin antanut siitä asiamiehelleni selkeän toimeksiannon, että hän vuokraa tämän saunatilan.

Pasterstein ei kertomansa mukaan ole ollut mukana vuokraneuvotteluissa eikä hänen nimeään ole vuokrasopimuksessa. Hän ei myöskään muista netissä aikoinaan esillä olleen ilmoituksen sisältöä.

– En osaa sanoa tarkasti, mitä siinä on ollut. Se on ollut netti-ilmoituksena. Sanamuotoja ei kukaan pysty viiden kuuden vuoden takaa muistamaan. Netti-ilmoitus voi myös muuttua matkan varrella, se on yksi minuutti, kun sen sisällön vaihtaa. On mahdotonta sanoa, mikä se on ollut juuri sillä hetkellä, kun kyseinen vuokralainen on sitä katsonut.

– Pääasia on se, että kyseinen vuokralainen on tiennyt, mitä hän on vuokrannut. Hän on vuokrannut saunatilan, Pasterstein sanoo.

Pasterstein kertoo hankkineensa tilan aikanaan itselleen harraste- ja saunatilaksi. Hän on vuokrannut sitä eteenpäin 2000-luvun alkuvuosista lähtien.

Hakkaraisen ja Vähämäen asumisjärjestelyjä selvittävät parhaillaan sekä keskusrikospoliisi että eduskunta.