Lepän mukaan maatalouden tukitoimien tarve päivänselvä, kohdentaminen tiloille iso ongelma

Olli Kuivaniemi

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) mukaan on päivänselvää, että budjettiriihestä tarvitaan tukitoimia kuivuudesta kärsineelle maataloudelle.

– Tulen viemään budjettiriiheen paketin, joka tätä asiaa sitten helpottaa, Leppä sanoi tiistaina.

Hän tyytyi toteamaan, että paketti valmistuu ennen budjettiriihtä. Hän ei myöskään ottanut kantaa siihen, kuinka paljon rahaa mahdollisiin tukitoimiin tarvitaan budjettiriihestä.

– Merkittäviä summia tarvitaan joka tapauksessa, Leppä sanoi.

Kuivuuden tuomat ongelmat maataloudelle ovat vaihdelleet hyvin paljon maan eri osissa. Tämän takia mahdollisten tukitoimien kohdentaminen juuri eniten kuivuudesta kärsineille on vaikeaa.

– Kohdentamisasia on iso ongelma, koska eri puolilla Suomea on hyvin erilainen tilanne ja tilojenkin välillä on isoja, isoja eroja. Nyt pohditaan sitä asiaa, että miten ne parhaiten pystytään kohdentamaan, Leppä sanoi.

"Viljelijöillä on kassat tyhjät"

Lepän mukaan on olemassa keinoja, joilla pystytään nopeasti vaikuttamaan tilanteeseen.

– Tämä myös haastaa meidän säädöspohjaamme ja lainsäädäntöämme juuri siitä syystä, että saamme aidosti sitä riittävää nopeutta. Viljelijöillä on kassat tyhjät, ja sinne tarvitaan nopealla aikajänteellä laskujen maksuun rahaa, Leppä sanoi.

Lepän mukaan keskeisintä on kuitenkin se, miten markkinat toimivat.

– Markkinahinnan, siis tuottajahinnan ja tuotantokustannusten välinen ero, on revennyt aivan sietämättömäksi. Se on se kaikkien keskeisin ongelma.

Hän pitää sen vuoksi Reijo Karhisen selvitystyötä nyt erittäin tärkeänä. OP-ryhmän entisen pääjohtajan vetämässä työryhmässä haetaan ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Leppä kommentoi maatalouden tilaa keskustan ministeriryhmän, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien yhteiskokouksen yhteydessä.