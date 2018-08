Nettikiusaaminen ja vihapuheet saatava kuriin – äkkilääkkeitä ei ole, työryhmä etsii uusia keinoja ilmiön kitkemiseksi

Kuopio

Kirsi Turkki

Kokoomusministerit painottavat, että vihapuheet ja nettikiusaaminen koskettavat isoa määrää ihmisiä eri puolilla yhteiskuntaa. Kokoomuksen mielestä Suomessa ei saisi olla tilaa näille ilmiöille.

– Tämä on ilmiönä sellainen, joka huolestuttaa laajasti suomalaisia. Syy, joka eniten heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta, kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi Kuopiossa, jossa kokoomuksen ministeriryhmä jatkoi kokoustaan.

Orpo painotti, ettei kyse ole poliitikkojen ja eliitin ongelmista, vaan ilmiö koskettaa ihan tavallisten ihmisten arkea ja kouluja.

– Lapset joutuvat tänä päivänä uudenlaisen koulukiusaamisen, nettikiusaamisen kohteeksi. Ja esimerkiksi toimittajia kohtaan on ollut kampanjoita, kun on kirjoittanut yhteiskunnallisia asioita. Suomi ei voi nostaa käsiä pystyyn, vaikka ongelma on erittäin vaikeasti ratkaistavissa.

Haluamme omalta osaltamme tehdä töitä sen eteen, että vihapuheita ja nettikiusaamista ruvetaan karsimaan Suomesta.

Paljon on kiinni kasvatuksesta

Vihapuheen kitkemiseksi on jo tehty paljon erilaisia toimia, mutta lisää vielä tarvitaan.

Grahn-Laasonen, Häkkänen ja Mykkänen haluavat, että asiantuntijatyöryhmä käy läpi rikosoikeudellista sääntelyä, poliisin ja viranomaisten toimintamahdollisuuksia, palveluntarjoajien vastuuta julkaisemistaan sisällöistä sekä vihapuheen ja kiusaamisen ehkäisyn keinoja.

Grahn-Laasonen painottaa, että kaikki lähtee usein kasvatuksesta.

– Lapset ja nuoret pitää yhteisin ponnisteluin kasvattaa kunnioittamaan toisiaan ja käymään arvostavaa keskustelua. Tähän voidaan vaikuttaa kouluissa.

Valeprofiileja vähennettävä

Kokoomus on hahmotellut jo suuntaviivoja vihapuheen torjuntaan. Esimerkiksi valeprofiilien kautta tapahtuva toiminta on korostunut ongelma. Nyt aiotaan selvittää, minkälaisia toimia verkkopalvelun ylläpitäjältä voidaan edellyttää valeprofiilien vähentämiseksi ja poistamiseksi.

Arvioidaan myös, tulisiko turvallisuusviranomaisille antaa nykyistä laajempia oikeuksia saada tietoa anonyymien välineiden (esim. prepaid-liittymien) kautta tapahtuvien vihapuhetekojen selvittämiseen.

Printtimedian internetsivuilla julkaistut tekstit sekä paperilehden painetut kommentit ovat päätoimitettuja. Arvioidaan, tulisiko tätä vastuuta laajentaa verkkomedioiden sähköisien alustojen sisältöjen moderointiin.

Saksan mallia arvioitava

Saksassa on käytössä malli, jossa velvoitetaan verkkopalvelun ylläpitäjä poistamaan sananvapausrikokseksi, kunnianloukkaukseksi, yksityisten tietojen levittämiseksi tai viharikoksiksi luokitellut kirjoitukset palvelustaan sanktion uhalla. Arvioidaan mallin käyttökelpoisuus Suomessa.

Kuvien käyttö väärään tarkoitukseen on liian helppoa. Luvatta otettujen kuvien poistaminen internetistä tulisi myös olla nykyistä yksinkertaisempaa ja nopeampaa.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle opetetaan, mikä on sähköisessä maailmassa hyväksyttävää käytöstä. Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten tietoisuutta olemassa olevista kiusaamista ehkäisevistä toimintamalleista. Lisätään tiedonvaihtoa viranomaisten välillä myös nettikiusaamisesta.

Tuetaan someturva-mallia, jossa mobiilisovelluksen kautta voidaan vaivattomasti ja nopeasti raportoida someloukkauksista, tarjota luottamuksellisia, konkreettisia lainsäädäntöön perustuvia ratkaisuehdotuksia ja – mikäli tapaus ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä – tarjota uhrille mahdollisuus keskustella tapauksesta someturva-chatissa sekä laittaa tapaus seurantaan.

Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada riittävän monipuolinen lukutaito ja kriittisen ajattelun työkalut tunnistaa valeuutisia ja arvioida eri lähteitä. Kansallinen lukutaitofoorumi valmistelee ehdotuksia lasten lukutaidon ja – innon tukemiseksi. Käynnistetään foorumin esittämät toimet ja valtakunnallinen kampanja lukutaidon ja -innon vahvistamiseksi.

Tarvitaan kriittinen medialukutaito

Jokaisella suomalaisella tulee olla monipuolinen ja kriittinen medialukutaito, myös verkossa. Tämän tavoitteen edistämiseksi käynnistetään Digiaikakauden taidot -ohjelman aikuisille, johon kohdennetaan seitsemän miljoonan euron rahoitus vuonna 2018. Ohjelmalla pyritään digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistamiseen.

Lisätään koulutuksen kansainvälistymistä korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelmilla, peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysjaksoilla sekä varhaisella kieltenopetuksella. Tavoitteena tulee olla jokaisen korkeakouluopiskelijan osallistuminen opiskelijavaihtoon.

Kaiken valtion rahoittamassa toiminnassa tulee sitoutua vihapuheen ja rasismin vastustamiseen sekä monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Sitoutetaan kansalaisyhteiskunta kuten urheiluseurat ja nuorisojärjestöt laajasti vihapuheen ja rasismin vastaiseen työhön.

Erityisesti lasten ja nuorten parissa työskentelevillä tulee olla riittävä osaaminen kohdata ja puuttua vihapuheeseen ja rasismiin. Lisätään opettajien täydennyskoulutusta. Lisäksi vahvistetaan yleisten kirjastojen toimintaa aktiivisen kansalaisuuden, monikulttuurisuuden ja demokratian edistäjänä.