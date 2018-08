Keskusta haluaa nostaa innovaatiorahoitusta - Pekkarisen mukaan sosiaaliturvan indeksijäädytyksistä luopumista on hyvä harkita

Joopa joo!

Ensin Suomi kuntoon (kenelle),se homma tuotti suuren määrän lisää pienituloisia ja köyhyyttä! Nyt sitten torvet soivat eriarvoisumisen puolesta kun ymmärettävistä syistä kannatus on laskenut, taasko lupauksia jotka sitten "vaikean tilanteen" vuoksi petetään, uskooko konkaripolitiikko Pekkanen omiin juttuihinsa tai puolueensa moraaliin??

Innovaatiorahoitukseen löytyy rahaa kun turhat,kannattamattomat suuryritysten tuet lopetetaan(ovat omistajien pankkitileillä osinkoina).

Suomeen ei kaivata mitään tiemaksuja, ne ovat juurikin työtätekevien rasitteena, herrat lentelevä firman piikkiin "töihinsä"! Berner on kyllä kova rouva keksimään kakenmaailman maksuja kansalaisille!

Verovähennyksistä samaa mieltä, kyllä tulevat palkkaa saavat hyvin toimeen nykyisillä tuloilla ja veroilla, jopa säästämään pystyvät!

Antti Rinteen ehdottama/lupaama 100€/kk alle 1200€ saaville eläkeläisille on minimi, kosiskella ei kannata millään epämääräisillä "mahdollisesti jotain helpotuksia" puheilla!

Rahat tähän löytyvät Orpon ehdottamasta tuloveroalesta !!

Kepulle on käynyt samoin kun kaikille jotka kokoomuksen kanssa hallitusta pitävät, kannatus laskee ja kokoomus porskuttaa vaikka onkin varsinainen kyykyttäjä!

