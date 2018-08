Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaalla kaksi ihmistä on loukkaantunut rajussa ulosajossa Hopunmäentiellä, kertoo pelastuslaitos. Kaksi samassa autossa ollutta ihmistä on puristuksissa, ja paikalle on kutsuttu lääkärihelikopteri.

Tie on poikki molempiin suuntiin. Auto ajautui onnettomuudessa tieltä pois katolleen. Onnettomuudessa ei ollut pelastuslaitoksen mukaan muita osallisia.

Onnettomuus tapahtui Parkkivuoren ja Vilppulan keskustan liikenneympyrän välillä, kertoo tieliikennekeskus.