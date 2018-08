Sisäministeri Mykkänen pitää KRP:n päällikön virkarikossyytettä vakavana – hyllyttämistä harkitaan

Olli-Pekka Paajanen, Susanna Jääskeläinen

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) pitää keskusrikospoliisin päällikön Robin Lardotin saamaa virkarikossyytettä vakavana. Lardotia vastaan nostettiin maanantaina syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lardotin epäillään laiminlyöneen osaltaan Helsingin huumepoliisin valvonnan, kun hän toimi Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Ministeriössä aletaan nyt Mykkäsen mukaan harkita, miten Lardotin viran hoito järjestetään. Päätös mahdollisesta hyllyttämisestä tehdään kahden viikon sisällä.

Mykkäsen mukaan oleellista on, ettei poliisin johtaminen vaarannu hetkeksikään. Yleisön on voitava luottaa siihen, että poliisi pystyy toimimaan, ja siihen, ettei virassa oleminen estä oikeuden ja syyttäjän työskentelyä.

– Erityisesti katsomme juuri sitä, miten tämä vaikuttaisi keskusrikospoliisin johtamisessa ilmeneviin asioihin, Mykkänen kommentoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Joensuussa.

Mykkänen pitää tärkeänä, että asiat käsitellään oikeuslaitoksessa avoimesti.

Muun entisen ja nykyisen poliisijohdon ohella syytteen samassa kokonaisuudessa saanut Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio pidätettiin toukokuussa virasta syytteen käsittelyn ajaksi.

Lardot: Olen todella yllättynyt

Lardot kertoo olevansa yllättynyt häntä vastaan nostetusta virkarikossyytteestä.

– Olen todella yllättynyt, että tässä on esitutkinnan perusteella päädytty tällaiseen lopputulemaan. Olin itse vakuuttunut siitä, että esitutkinta päätetään. Tässä on hyvin selvitetty sitä, mikä minun tietoisuuteni on ollut, ja olen kiristänyt tietolähdetoimintaa koskevaa ohjausta määräyksellä, minkä annoin tammikuussa 2013. Lisäksi olen ennen tutkintapyynnön tekemistä keskustellut sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) kanssa siitä, että tällainen tutkintapyyntö tulee tehdä, Lardot sanoo.

Syyte koskee vuosia 2010–2013. Toissijaisesti Lardotille vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

– Tästä jää sellainen käsitys, että ennakkoon on päätetty syytteen nostamisesta huolimatta siitä, mitä esitutkinnassa ilmenee. On nähtävästi haluttu, että koko tuonaikainen poliisin komentoketju asetetaan syytteeseen faktoista huolimatta, Lardot sanoo.

Syytettynä jo seitsemän

Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan järjestämisen vuoksi on nostettu Lardotin ja Aapion lisäksi jo aiemmin syytteet muun muassa entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa, entistä Helsingin poliisikomentajaa Jukka Riikosta ja huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan.

Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä.

Kaikkiaan syytteet on nyt nostettu seitsemän entisen tai nykyisen poliisin toiminnasta. Jutussa oli epäiltynä myös Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannut poliisiylitarkastaja, mutta hänen syytteensä ehti vanhentua. Hänen syytteensä peruutettiin heinäkuussa, sillä syytettä ei ehditty antaa hänelle tiedoksi riittävän ajoissa.

VKSV tiedotti perjantaina vielä yhden henkilön esitutkinnan valmistumisesta, mutta syyteharkinta on hänen osaltaan vielä kesken.

Syyttäjät haluaisivat Lardotin samaan käsittelyyn kuin muut. Tämä tarkoittaisi, että Lardot joutuisi syytetyn penkille jo tiistaisessa valmisteluistunnossa Helsingin käräjäoikeudessa. Lardot kertoo, että häntä ei ollut vielä puoli neljän aikaan maanantai-iltapäivällä haastettu.

