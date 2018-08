Olli-Pekka Paajanen

Valtakunnansyyttäjä on nostanut KRP:n päällikköä Robin Lardotia vastaan syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottaa. Lardotin epäillään laiminlyöneen osaltaan Helsingin huumepoliisin valvonnan, kun hän toimi Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

– Syyte koskee Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä pitkään jatkunutta laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä ja esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin, VKSV kertoo tiedotteessaan.

Toissijaisesti Lardotille vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Toinen jutun syyttäjistä, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa kertoo, että syyttäjät haluaisivat Lardotin samaan käsittelyyn, kuin muu syytteet saanut poliisijohto.

Tämä tarkoittaisi, että Lardot joutuisi syytetyn penkille jo huomisessa valmisteluistunnossa Helsingin käräjäoikeudessa.

– Meidän mielestä tietysti yhdessä prosessissa, mutta siellä on voimakasta vastustusta sen aikataulutuksen suhteen, että se loukkaa heidän käsityksen mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Miten siinä lopulta käy, se on käräjäoikeuden hallussa, me tottakai haluamme yhden keskitetyn käsittelyn, Tiesmaa sanoo.

Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan järjestämisen vuoksi on nostettu jo aiemmin syytteet muun muassa entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa, entistä Helsingin poliisikomentajaa Jukka Riikosta, nykyistä Helsingin poliisipäällikköä Lasse Aapiota ja huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan.

Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä. Aapio on pidätetty virasta.

Kaikkiaan syytteet on nyt nostettu seitsemän entisen tai nykyisen poliisin toiminnasta. Jutussa oli epäiltynä myös Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannut poliisiylitarkastaja, mutta hänen syytteensä ehti vanhentua. Hänen syytteensä peruutettiin heinäkuussa, sillä syytettä ei ehditty antaa hänelle tiedoksi riittävän ajoissa.

VKSV tiedotti perjantaina vielä yhden henkilön esitutkinnan valmistumisesta, mutta syyteharkinta on Tiesmaan mukaan hänen osaltaan vielä kesken.

Juttua aletaan puida käräjillä huomenna.

