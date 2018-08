SAK on suivaantunut hallituksen halusta heikentää työntekijän asemaa: irtisanomislain valmistelua ei pidä jatkaa

Vast: Vast: Muinaisjäänne

Kerropa nyt, mitä ne budjettiesityksessä olevat ns. rikkaiden tuntuvat veronalennukset ovat. Ei ole sellaisia. Vasurien puoluetoimistoista on jo vuosikaudet masinoitu kampanjaa, jossa väitetään, että köyhien veroja on kuluvalla hallituskaudella kiristetty ja paremmin toimeentulevien veroja helpotettu. Totuus on kuitenkin juuri päinvastainen. Oksettaa se vasurien valehtelu. Rumat ovat pärjäämiskonstit.