Ulkomailta tullut palvelunestohyökkäys kaatoi valtionhallinnon sivustoja sunnuntaina

Mites tämä nyt tuli näin yhtäkkiä, kun tuli julkisuuteen Jenkkien lähettämät sähkeet, että Venäjä vaikuttaa Suomen ja Ruotsin yhteiskuntaan monella eri tavalla? Aika hämmästyttävää, not. NATO-jäsenyyteen vaikuttaminen sekä laajempi yhteiskunnallisen eripuran lietsominen olivat ne teemat. Ja aika hyvin on naapuri näköjään onnistunut: netissä sekä trollit että päivystävät persut jatkavat joka asian kääntämistä (eripura) ja NATO-vastaisuutta lietsotaan vaikka kuinka uskomattomilla kuvioilla ja viitauksilla NATOsta. Ja kun tähän ottaa sen viitekehyksen, että viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikki poliitikot ovat jauhaneet, että "Natosta pitää puhua", mutta vielä tähän päivään mennessä asian sisältöön ei olla päästy. Suomen pitäisi liittyä Natoon per monta vuotta sitten. Olisi loppunut tämä jankutus ajat sitten.

