Professorista Sipilän Soini-linja on eilisen muotia: "Voihan hän asian näin jäsentää"

Reeta Paakkinen

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) abortinvastainen kannanotto on selkeästi vastoin Suomen ihmisoikeuspoliittista linjaa, sanoo oikeustieteen professori Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopistosta STT:lle.

Kannanotosta ei kuitenkaan oikeudellisesti seuraa mitään, koska siinä ei ollut kyse päätöksenteosta tai muutoin ministerin oikeudelliseen vastuuseen liittyvästä, Rautiainen lisää.

Soini iloitsi torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin.

Perustuslain näkökulmasta tällaisen kannanoton mahdolliset seuraamukset ovat siis poliittisia, Rautiainen toteaa.

– Ministerin ulkopoliittisen linjan pitää olla sellaista, että se nauttii eduskunnan luottamusta, hän sanoo.

Ulkoministeriö on päällikköministeriö, jonka linjasta vastaa päällikkö eli ulkoministeri Soini itse, Rautiainen muistuttaa.

– Kansanedustajat voivat mittauttaa ministerin tai hallituksen luottamuksen eduskunnassa välikysymyksellä, ja jos ministeri ei nauti eduskunnan luottamusta, on tälle myönnettävä ero.

Eron myöntäminen ministerille voi käynnistyä myös pääministerin aloitteesta. Mutta se tuskin tapahtuu.

– Nähdäkseni tässä asetelmassa ei ole esillä, että ulkoministeri Soini olisi menettänyt pääministerin luottamuksen, päinvastoin, Rautiainen sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi sunnuntaina Soinin blogissaan tekemää abortinvastaista kannanottoa sanomalla, että jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä.

Sipilän mukaan asiasta on keskusteltu jo touko-kesäkuun vaihteessa. Hän sanoo, että hallituksen linja on selvä ja se on kaikille selvä.

– Jokaisella meillä on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiimme, mutta on aina tärkeää, että Suomen kanta on yhdessä sovittu kanta, Sipilä sanoo.

Sipilä kommentoi tapausta tänään tiedotusvälineille Helsingissä Viron juhlavuoteen liittyvässä pyöräilytapahtumassa.

Rautiaisen mukaan Sipilän sunnuntainen kommentti Soinin kannanotosta kertoo ensisijaisesti pääministerin tarpeesta hahmottaa asiaa itse itselleen.

– Jos hän katsoo, että tietyt asiat sijoittuvat yksityisen alueelle ja sillä alueella ministerit saavat tehdä ihan mitä tahansa ilman, että he menettävät hänen luottamustaan, niin voihan hän asian näin jäsentää, Rautiainen sanoo.

– Tämän tyyppinen ajattelu ei kuitenkaan ole meidän poliittisessa kulttuurissamme viime aikoina ollut enää laajassa suosiossa, vaikka esimerkkejä asioiden selittämisestä yksityisen piiriin kuulumisella toki historiasta löytyy, Rautiainen muotoili.