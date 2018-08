Ampiaisten stressi päättyy viimeistään pakkaseen

Anne Salomäki

Vastuullinen vanhempi tekee kaikkensa saadakseen lapsille ruokaa pöytään. Samoin tekevät kuningatarta uskollisesti palvelevat työläisampiaiset, joiden hommana on huolehtia pesässä kasvaville toukille riittävästi hyönteisravintoa.

Syksyn lähestyessä työ muuttuu päivä päivältä rankemmaksi, mikä saattaa näkyä myös ampiaisten käytöksessä. Museomestari Juho Paukkunen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta ja apulaisprofessori Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopistosta kertovat, että työläisten oma ravinto, kukkien mesi, alkaa vähetä. Kun samalla laskee pyydystettävien hyönteisten määrä, huonosti syöneet ampiaiset metsästävät harvenevaa saalista.

– Työläisiä stressaa se, että pesässä on nälkiintyviä sisaruksia. Ne tekevät toukkien eteen kaikkensa, mutta omakaan energia ei tahdo riittää, Sorvari selittää.

Nälän vuoksi ihmisten ruokapöydät alkavat kiinnostaa entistä enemmän. Sokeripitoinen ruoka ja juoma sekä grillaustarjoilut ovat ampiaisillekin oiva noutopöytä.

Tänä vuonna ampiaisia on ollut erityisen paljon, minkä vuoksi työläiset ja ihmiset päätyvät tavallista useammin törmäyskurssille. Paukkunen ja Sorvari korostavat, että vaikka ampiainen voi vaikuttaa aggressiiviselta, se todennäköisesti vain stressaa ruoanhausta.

– Työläiset eivät tee mitään kamikazelentoja, vaan ne ovat nälkäisiä, Sorvari sanoo.

Jos ampiainen käy liian läheiseksi, Sorvari neuvoo väistymään lentäjän tieltä. Jos ensimmäinen siirtymä ei auta, paikkaa kannattaa vaihtaa toisen kerran sen sijaan, että ryhtyisi esimerkiksi huitomaan. Kesäjuhlia tai terassi-illallista voi myös yrittää suojella esimerkiksi viemällä ampiaisille kelpaavaa ruokaa tontin toiseen laitaan, jolloin helppo ateria ehkä houkuttelee työläiset pois ihmisvilinästä.

Osasyy ampiaisten suureen määrään on tutkijoiden mukaan suotuisa sää: lämmin ja sateeton kevät varmisti pesänrakennuksen onnistumisen. Toinen syy on luontaisessa rytmissä. Sorvarin mukaan ainakin kahden ampiaislajin yksilömäärä vaihtelee siten, että joka toinen vuosi on runsas ja joka toinen vähälukuisempi, ja nyt on runsas vuosi.

Koska kesän aikana syntyvistä sukupolvista uusi on aina edeltäjäänsä isompi, eletään nyt kesän runsainta ampiaisaikaa. Paukkunen arvioi, että Etelä-Suomessa ampiaisia voi näkyä vielä pitkälle syksyyn, jos sää pysyy lämpimänä.

Viimeinen niitti tulee viimeistään yöpakkasten myötä.

– Kylmä ja ruoan puute lopulta romahduttavat kannan, Sorvari sanoo.

Työläisten kohtalona on kuolla, mutta talvehtiva kuningatar huolehtii, että ampiaisia näkyy ensi kesänäkin. Ensi vuonna kanta on kuitenkin todennäköisesti tätä vuotta pienempi.