Yhdysvaltojen salainen diplomaattisähke: Venäjä lietsoi Suomessa epäluottamusta kansalaisten ja päättäjien välille

Pötypuhetta!

Ei Venäjän Suomessa poliitikkoihin tarvitse vaikuttaa, he ovat olleet jo 1944 lähtien sinne päin kallellaan. 1990-luvulta asti lännen poliitikoille on annettu sieltä liiketoimien savuverhossa taloudellista tukea. Tätä on tehty myös Ruotsissa. Eli kyllä täkäläiset poliitikot ovat ihan ruodussa seisseet. Nyt täällä taas kaivattaisiinkin lännestä CIA tukea aivan kuten 1950-luvullakin, jotta tasapaino säilyisi.

