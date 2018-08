Tasa-arvoministeri Saarikko kommentoi Soinin uusinta aborttikannanottoa: "Ehkä keskustelu asiasta ei olisi pahitteeksi"

Anssi Rulamo, Mika-Matti Taskinen

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo STT:lle, ettei välttämättä olisi pahitteeksi käydä hallituksen sisällä keskustelu ulkoministeri Timo Soinin (sin.) uusimman abortinvastaisen kannanoton jälkeen. Saarikko on tasa-arvoasioista vastaava ministeri hallituksessa.

Sinisten hallituskumppanit keskusta ja kokoomus ovat kritisoineet Soinia tämän julkaisemasta blogikirjoituksesta. Myös oppositiopuolueet ovat arvostelleet Soinin kirjoitusta.

Soini iloitsi blogissaan siitä, että Argentiinan senaatti hylkäsi torstaina lain, joka olisi laillistanut abortin maassa. Ulkoministeri aloitti kirjoituksensa muistelemalla lämpimästi maaliskuista virkamatkaansa Argentiinaan.

– Hieno maa Argentiina. Paavi on argentiinalainen, jota kuunnellaan ja arvostetaan laajasti. Sana painaa, Soini kirjoitti.

Sitten hän sanoi, että maaliskuisen matkan valokuvista huokui elämä.

– Eläköön elämä! Vahvempi kuin kuolema. Mitäkö olen mieltä sikäläisen Senaatin viimeöisestä päätöksestä? Soini jatkoi ja lisäsi perään "pusuemojin", joka ilmentää iloista tunnetta.

Ministeri Saarikko, mitä ajattelette ulkoministeri Soinin blogissaan tekemästä kannanotosta?

Annika Saarikko: Soinin kirjoitus on hänen tyylilleen uskollinen, eikä tietysti suoraan ota kantaa, mutta antaa vahvasti viitteen siitä, että ulkoministerin ja oman ajatteluni välillä on merkittävä ero naisten oikeuksissa. Samalla totean, että myönteinen näkemys siihen, että abortin vastustaminen ja abortin kieltäminen ikään kuin olisi vallitseva olotila, ei ole hallituksen linjan mukainen.

Soinilta on aiemminkin tullut aborttiaiheisia kannanottoja. Hän on ollut abortinvastaisessa tilaisuudessa Kanadassa ja blogissaan valitellut Irlannin päätöstä abortin laillistamisesta. Aikooko hallitus vain paheksua ulkoministerin kannanottoja vai aiotaanko asialle tehdä jotain?

AS: Tuolloin, kun kävi ilmi hänen virkamatkansa vapaaosuudessa toteutunut käynti tilaisuudessa, niin sen yhteydessä laadin kirjoituksen, jossa kuvasin tasa-arvoministerinä Suomen linjan seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksissä, ja Suomen ulkopolitiikan naisten tasa-arvoa ja naisten asemaa korostavan pitkän linjan.

AS: Kenellekään ei tule yllätyksenä, mikä Timo Soinin kanta aborttiin on. Hän on tehnyt sen julkisesti moneen otteeseen hyvin selväksi, ja niin ikään pääministeri totesi keväämmällä tämän aiemman tapauksen yhteydessä, että hallituksen linja asiassa on selkeä ja sitä linjaa ei ole tarkoitus muuttaa. Hallituksen linjaa ei myöskään ulkoministerin yksittäinen emoji muuta.

Aikooko hallitus nyt ryhtyä joihinkin konkreettisiin toimiin uusimman kirjoituksen johdosta?

AS: Oleellista on keskittyä siihen, että hallituksen linja on saman pitkän linjan mukainen kuin Suomen ulkopolitiikassa on ollut. Meillä on vahva painotus seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksiin, ja mitä enemmän maailmalla näkee keskustelua, jossa näiden kysymysten äärellä tapahtuu taantumusta, niin sitä vahvemmin Suomen pitäisi puolustaa näitä oikeuksia. Itse teen sen eteen kaikkeni.

AS: Minun asiani ei ole arvioida sitä, käykö hallituksen johto tästä keskustelua tai arvioida ministeri Soinin asemaa. Totean tasa-arvoministerinä, että tämänkaltaisia vihjailujakaan siitä, että voisimme olla tyytyväisiä Argentiinassa tapahtuneeseen kehitykseen, en voi hyväksyä.

Pitäisikö nyt hallituksen sisällä käydä keskustelu Soinin kanssa tai ryhtyä joihinkin muihin toimiin?

AS: Jos asia ei vielä tullut kevään keskustelussa riittävän selväksi hallituksen linjasta hallituksen sisällä kaikille osapuolille tai hallituksen ulkopuolella, niin ehkä keskustelu asiasta ei olisi pahitteeksi.

Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan yhtenä painopisteenä. Miten paljon tästä Soinin toiminnasta on haittaa sille?

AS: Minun on sitä mahdoton arvioida. Tietysti yksittäinen emoji blogikirjoituksessa ei kumoa Suomen tekemää työtä pitkässä linjassa asiassa. Asiat pitää asettaa mittasuhteisiin, sitäkin toivon. Mutta samalla sanon, että Suomen linja on yksiselitteinen ja mitä voimakkaammaksi maailmalla taantumus näissä kysymyksissä käy, sitä vahvemmin meidän pitäisi puolustaa Suomen linjaa.

Sanoitte, että ei olisi ehkä pahitteeksi käydä asiasta keskustelu. Aiotteko käydä keskustelun?

AS: Uskon, että me emme kannoillamme toisiamme yllätä ministeri Soinin kanssa. Tiedämme, että suhtautumisemme on erilainen, ja siksi oleellista ei nyt ole oma kantani tässä kysymyksessä, vaan Suomen valtion ja Suomen hallituksen kanta. Ja siihen hallitus ei ole tekemässä muutoksia riippumatta Soinin lausunnoista.

Soinin kannanotot ovat kuitenkin Suomen linjan vastaisia. Teidän mielestänne Soini voi toimia ulkoministerin tehtävässä?

AS: Minulla ei ole valtuuksia ottaa ketään ministeriksi eikä myöskään sieltä tehtävästä pois vaatia. Se ei ole minun asiani. Oletan, että kokenut poliitikko Soini nämä kannanotot tehdessään, keväällä ja nyt, on hyvin tietoinen siitä, että ne poikkeavat Suomen linjasta.

STT tavoitteli myös kokoomuksesta valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen kommentteja asiaan. Orpon ja Virolaisen esikunnista kuitenkin kerrottiin, että ministerit eivät nyt kommentoi asiaa lähettämiään tviittejä enempää.

– Suomi edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa. Argentiina tekee omat päätöksensä, mutta kokoomus ei iloitse takaiskuista naisten aseman parantamisessa. Soinin aborttivastainen kanta ei ole myöskään hallituksen kantatviittasi Virolainen.

Orpo ilmaisi olevansa samaa mieltä Virolaisen kanssa.

– Täysin samaa mieltä. Suomi ja hallitus edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa, Orpo sanoi.