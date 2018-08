Politiikan toimittajat arvioivat Niinistön ulkopolitiikkaa uutuuskirjoissa – kaksi kirjaa peräkkäisinä päivinä

Hannamari Ahonen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä ilmestyy ensi viikolla kaksi kirjaa. Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen Sauli Niinistö -Mäntyniemen herra -kirja julkistetaan maanantaina. Tiistaina julkistetaan Risto Uimosen kirja Sauli Niinistö -tasavallan presidentti.

Uimonen on kirjoittanut Niinistöstä myös vuonna 2012 kirjan Puolivallaton presidentti - Sauli Niinistön pitkä kiri Mäntyniemeen. Uimosen ensimmäinen kirja päättyi vuoteen 2012, nyt Uimonen analysoi Niinistön ensimmäistä presidenttikautta.

Uimonen on kerännyt systemaattisesti aineistoa koko Niinistön ensimmäisen presidenttikauden ajan.

– Kun on käynyt päivittäin läpi, mitä Niinistö on tehnyt, yllätyin itsekin, kuinka taitavasti hän on työtään hoitanut ja valtaansa käyttänyt.

Niinistöllä on ollut karkeasti arvioiden vain puolet vanhan perustuslain aikaisista valtaoikeuksista, jotka edeltäjillä Koiviston alkukauteen saakka on ollut.

– Hänen presidenttikaudelleen on ollut ominaista, että hän on pystynyt käyttämään valtaa maksimaalisesti nykyisen perustuslain puitteissa. Hän on myös mielipidevallan käyttäjä.

Uimosen mukaan Niinistö on perustehtävässään ulkopolitiikan johtajana onnistunut erinomaisesti.

– Tämän kesän huippukokous oli kruunu kaiken päälle. Kyllä hän on onnistunut erinomaisesti hoitamaan suhteita sekä itään että länteen.

Löysikö Uimonen mitään arvosteltavaa Niinistön toiminnassa presidenttinä?

– Tietysti on joitakin yksityiskohtia, joita voisi kritisoida. Ne ovat niin pieniä asioita, että en ole halunnut niitä korostaa, vaan olen asettanut asiat mittasuhteisiin.

Uimosen mukaan myös rouva Jenni Haukion näkyvällä roolilla on ollut vaikutuksensa Niinistön suosioon.

– Jenni Haukio on lyönyt itsensä läpi edustavuudellaan ja hillityllä tyylillään, ihastusta on ollut myös kansainvälisessä mediassa.

– Monet poliitikot sanovat olevansa presidentin linjoilla riippumatta siitä, mitä puoluetta he edustavat. Tämä on osittain seurausta Niinistön poikkeuksellisen suuresta kansansuosiosta. Tässä tilanteessa korostuu tarve, että tasavallan presidentin toimia arvioidaan rakentavan kriittisesti kokonaisen kirjan muodossa, Lauri Nurmi perustelee, miksi Aamulehden toimittajat tarttuivat Niinistöön.

– Maailmanpolitiikka on mennyt sellaiseen asentoon, kun on ollut brexit ja Trump, että yleisölläkin on tarve tietää, minkälainen henkilö meillä on valtion päänä tällä hetkellä, Matti Mörttinen jatkaa.

Nurmen mukaan sekä Niinistön vahvuus että heikkous on se, että Niinistö ei edusta mitään ismiä.

– Hän pystyy toteuttamaan reaalipolitiikkaa, koska jokin selkeä aatetausta ei ohjaa häntä. Hän miettii, mikä olisi tässä tilanteessa vaikka Suomen turvallisuuden säilyttämiselle paras vaihtoehto.

Haitta on Nurmesta se, että tällainen ulkopolitiikan johtamistapa tarkoittaa myös, että ulkopolitiikalla ei ole selvää suuntaa.

– Hän joutuu toistuvasti vastaamaan kysymyksiin, onko Suomi aidosti länsimaa vai jotenkin idän ja lännen välissä.

Mörttisestä kiinnostavaa on, minkälaisia käänteitä Niinistön poliittisissa näkemyksissä tulee vuosien varrella.

– Mielestämme Sauli Niinistö on populisti, mutta eipä ole ihan tavallinen populisti.

Niinistö itse ei ole ollut mukana kummassakaan kirjaprojektissa.