Tukholmassa sydänpysähdyspotilaita elvyttävät tekstiviestihengenpelastajat

Tapio Pellinen

Kun tukholmalaisen sydän pysähtyy, hätäkeskus voi kutsua lähialueelta paikalle vapaaehtoisia elvyttäjiä älypuhelinsovelluksella. Järjestelmään rekisteröidyt maallikkoelvyttäjät ovat saaneet koulutuksen sekä puhalluspaineluelvytyksen antamiseen että sydäniskurin, eli defibrillaattorin, käyttöön.

Olisiko vastaavasta "tekstiviestihengenpelastajien" järjestelmästä iloa Suomen oloissa?

Toisaalta ja toisaalta, vastaa ensihoidon koordinoiva ylilääkäri Tom Silfvast Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä Husista.

– Mitä lyhyemmäksi saadaan viive elvytyksen alkamisessa, sitä paremmin potilaan käy. Tällaisen järjestelmän merkitystä pienentää se, että tilanteita ja potilaita on niin vähän, hän sanoo.

Suomessa sydänpysähdyksiä tapahtuu sairaalan ulkopuolella vuosittain noin 5–6 10 000:ta ihmistä kohden. Kokonaisuudessaan se tarkoittaa hieman yli 3 000:ta tilannetta vuodessa.

Tukholmassa tekstiviestihengenpelastajien tuottamat tulokset ovat olleet hyviä: elvytystä ennen ambulanssin tuloa saaneiden määrä kasvoi 48 prosentista 62 prosenttiin. Elvytyksen määrällä on väliä, sillä Ruotsissa ohikulkijoiden elvyttämistä ihmisistä selviytyy lähes 11 prosenttia, kun pelkän lääkintähenkilökunnan tulon varassa olleista vain 4 prosenttia selviää.

Yllättävistä sydänpysähdyksistä kuitenkin selvitään esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella paremmin kuin Tukholmassa. Potilaista hieman alle puolet saa elvytystä ennen ambulanssin tuloa, mutta 13 prosenttia kaikista potilaista toipuu niin hyvin, että heidät voidaan kotiuttaa.

Ero syntyy osaltaan siitä, että Tukholma on suomalaiskaupunkeja paljon isompi. Kun ambulansseilta kestää kauemmin päästä potilaan luo, potilaiden selviytymismahdollisuudet heikkenevät.

Husissa on käynnissä hanke, jossa pohditaan järjestelmän pystyttämistä pääkaupunkiseudulle kokeiluja varten. Matkassa on monta lainsäädännöllistä mutkaa, jotka pitää ratkaista, kertoo lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on tietosuoja. Missä tilanteissa hätäkeskuslaitos voi antaa ihmisten terveystietoja ja osoitteita maallikoille? Entä mikä on paikalle erikseen kutsutun maallikkoauttajan asema, kun hätätilanteisiin vastaaminen on yleensä viranomaisten velvollisuus? Voiko rekisteröidyltä elvyttäjältä edellyttää osaamista eri tavalla kuin elvytystilanteeseen sattumalta osuneelta sivulliselta?

– Tälle järjestelmälle on vasta-argumentteja, mutta mahdotonta tällaisen perustaminen ei kuitenkaan ole. Meillähän on esimerkiksi vapaapalokuntia, joille tietyssä mielessä on annettu viranomaisten asemaa, Keistinen sanoo.

Kaikki keinot, joilla pystytään lisäämään puhalluspaineluelvytystä, ovat hyödyllisiä, arvioi ensihoitolääketieteen professori Markus Skrifvars Husista. Tukholman mallista hän kuitenkin haluaisi enemmän tutkimustietoa ennen kuin vastaavaa järjestelmää alettaisiin pystyttää koko Suomeen.

– Mielestäni tärkein asia olisi yksinkertaisesti kouluttaa yhä useampi suomalainen antamaan ensiapua ja puhalluspaineluelvytystä. Se voisi olla jopa pakollista kouluissa tai vaikka ajokorttikokeen yhteydessä, Skrifvars sanoo.