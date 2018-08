Viranomaisten kanssa asiointi ensisijaisesti verkkoon – mutta ilman ihmisten pakottamista, suosittelee selvitys

Kotimaa 11:40

Kuntajohtajat kokevat työkykynsä hyväksi, mutta joka toinen miettii alan vaihtoa

Yli puolet kuntajohtajista on harkinnut alan vaihtoa, ilmenee tuoreesta selvityksestä. Kuntajohtajina on yhä enemmän ihmisiä, jotka näkevät itsensä johtamisen ammattilaisina. Tällöin he kokevat myös luontevaksi siirtyä sektorilta toiselle ja näin vahvistaa johtamisosaamistaan.