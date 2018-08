Kuntajohtajat kokevat työkykynsä hyväksi, mutta joka toinen miettii alan vaihtoa

Yli puolet kuntajohtajista on harkinnut alan vaihtoa, ilmenee tuoreesta selvityksestä. Kuntajohtajina on yhä enemmän ihmisiä, jotka näkevät itsensä johtamisen ammattilaisina. Tällöin he kokevat myös luontevaksi siirtyä sektorilta toiselle ja näin vahvistaa johtamisosaamistaan.

Työeläkelaitos Kevan, Kuntaliiton ja Suomen Kuntajohtajat ry:n kesäkuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan 82 prosenttia kuntajohtajista arvioi oman työkykynsä olevan melko tai erittäin hyvä. Lähes kaikki vastanneet sanovat myös olevansa innostuneita työstään.

Yli puolet kyselyyn vastanneista sanoi, ettei keskustelu käynnissä olevasta maakunta- ja sote-uudistuksesta vaikuta omaan työhyvinvointiin mitenkään. Kuitenkin reilu neljännes kokee keskustelun vaikuttavan työhyvinvointiin kielteisesti.

Kyselyyn vastasi 184 kuntajohtajaa. Vastausprosentti oli 59.