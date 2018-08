Vast: Jotain unohtui

Siksipä tuo budjetti on alijäämäinen 1,7miljardia! Ei tiedetä mistä ne uudet vuotuisat kulut peitetään joten on vain todettava etyä tätä summaa ei siis pystytä repimään mistään tulopuolelle. Kun Orpon oma kaveri Sanni vielä lupailee ilmaista hyvää niin varhaiskasvatukseen kuin yliopistoille (1000 lisäpaikkaa varhaiskasvatuskoukutukseen) niin onko ihme että jotain jää viivan alle, siis miinuksena!



Mikä mahtoi olla se 100.000 maahanmuuttajan varautuminen? Mediakin on asian maininnut mutta ei kertonut onko kyse uusista suunnitelluista maahanmuuttajista? Mille ajalle arvio on? Vai onko varautuminen johonkin "mahdolliseen tilapäiseen kriisiin" varautuminen esim. itänaapurissa (ihan mahdollista jo länsinaapurissakin) jolloin tilapäinen majoitus (palautususkomuksella) olisi tarpeen?