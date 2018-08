Tapio Pellinen

Suomeen on odotettavissa seuraavan viikon aikana hyvin monimuotoista säätä. Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa on niin ukkospuuskia, hellettä kuin vilpoisaakin.

– Lähipäivinä on paljon vaikeasti ennakoitavia säätilanteita. Voimakkaita säärintamia ja kosteutta on niin paljon, että ukkospilviä esiintyy. Päänvaiva liittyy siihen, paljonko niitä on ja milloin, kertoo päivystävä meteorologi Paavo Korpela.

Torstaina ja perjantaina voimakkaita ukkosia odotetaan etenkin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueille. Ukkosiin voi liittyä ukkospuuskia, jotka esimerkiksi purjehtijoiden kannattaa ottaa huomioon. Lappiin saapuu myös laaja sadealue.

Oulun korkeudelle asti lämpötila nousee 30 asteen tietämille, ja puuskainen tuuli voi olla hyvinkin voimakasta perjantaina ja lauantaina.

– Pohjanmaan seudulla yksittäisiä puitakin voi kyykistellä tuulessa, mutta laaja-alaisempaa varoitusta tuskin on tulossa. Pohjoisilla merialueilla tosin on niin tuulista, että myrskyvaroituksia voidaan antaa, Korpela sanoo.

Lauantain vastaisena yönä kylmä rintama liikkuu Suomen yli itään, ja helteet alkavat hellittää varsinkin lännessä. Lauantain sää on muuten poutainen koko maassa, mutta Lapissa on suuri riski sadekuuroille. Sunnuntaihin mennessä lämpötilat putoavat etelässäkin 15–20 asteen tienoille.

Sunnuntain vastaisena yönä eteläisen Suomen rannikoille saapuu uusia ukkosia, jotka ajautuvat maanantain valjetessa myös maan sisäosiin.

– Tämä on tyypillistä loppukesää: elokuussa alkaa olla pimeitä öitä ja meret ovat lämpimiä helteisen kesän jälkeen. Tällaisessa tilanteessa ukkospilviä kehittyy helposti merellä, Korpela kertoo.

Purjehtijoille, retkeilijöille ja muille, joille ukonilmat ja ukkospuuskat voivat aiheuttaa vaikeuksia, Korpela antaa vinkin: Ilmatieteen laitoksen sade- ja pilvialuetutkassa näkyvät myös salamaniskut, joten myräkän liikkeitä voi arvioida helposti.

Ensi viikon sää näyttää tällä hetkellä hyvin epävakaalta. Matalapaineet tuovat lisää sateita ja ukkosia Etelä- ja Keski-Suomeen.

– Ensi viikon lopulla näkyy sitten taas lämpimiä ilmamassoja, mutta saa nähdä, tulevatko ne todella. Baltiaan ennustetaan 30 asteen helteitä, joten se liippaa Suomeakin läheltä.