Kaupan liiton Pekkala: budjettiesitys ei korjaa palvelutyön verotuksen rakenteellista ongelmaa

Taas EK populistista verovalitusta.

Jos verotus puolitettaisiin ja samalla leitattaisiin julkisenpuolen maksamia eläkkeitä puoleen samoin tuet puolittettaisiin sekä lisäksi joka toinen opettaja, poliisi, palomies, sairaanjoitaja, lastenhoitaja yms. sekä välillisesti yksityisellä puolella julkisisista varoista palkkansa saava irtisanottaisiin välittömästi niin kuinka paljon tuolloin pitäisi irtisanoa väkeä myös yksityisen puolen palveluista uskoisin että noin puolet. Miten kävisi yritysten myyntien?



Pitäisikö samalla ottaa käyttöön heitteillejättölaki eli suvun työssäkäyvä olisi heitteillejättö tuomion uhalla huolehdittava esimerkiksi sairaan vanhempansa hoidoista ja hoitojen maksuista yms. mitä tämä maksaisi uskoisin että monin verroin enemmän kuin nykyinen keskitetysti hoidettu lasten ja isovanhempien hoito ja koulutusjärjestelmä verovaroin. Myös esimerkiksi koulumaksut jouduttaisiin palauttamaan yms. yms. ja jos talo syttyy tuleen niin se on voi voi jos ei ole yksityistä palokunta vakuutusta joka maksaa hunajaa tai jos koti ryöstetään on turha pyytää polisia paikalle vaan on oltava kallis 24/7 sopimus vartiofirman kanssa. Lisäksi olisi olatava yksityinen terveysvakuutus joka maksaa esim Usassa yli 5000 euroa joissain osavaltioissa muuten ei ole asiaa terveydenhuoltoon.



Eli tässä taas näitä EK populistisia verovalittajia jotka ei tunnusta tosiasioita joita veroilla saa.



Verot on äärimmäisen hyvä tapa lisätä rahankiertoa yleisesti ja ennenkaikkea sinne missä raha luon parhaiten hyvinvointia suomalaisille ihmisille.



Verot on jäsenmaksu OY Suomeen joilla saa oikeudet suomalaiseen elämäntapaan joka voisi olla vielä nykyistä helpompaa siten että ihmiset palvelisivat toisiaan kukin kykyjensä ja motivaatioidensa mukaan palkkaa vastaan ja loisivat samalla parempaa hyvinvointia ihmisille.





