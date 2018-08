SDP:n Rinne ruoskii budjettiehdotusta: Puhditon esitys, joka lisää eriarvoistumista – "Ei viitettäkään välttämättömistä tulevaisuusinvestoinneista"

Mies menneisyydestä

Juu, ne Rinteen "tulevaisuusinvestoinnit"...



Mies on niin eilisen päivän ay-jyrä kuin olla voi, lisänimensä voisi olla vaikka Veronkorotus ja rahanjako kavereille-Rinne.



Eriarvoistumisesta jaksaa jauhaa, vaikka se on tänä kesänä tutkittu paikkansapitämättömäksi valeeksi. Suomi on maailman tasa-arvoisin maa ja sosialismin tarkoitushan on parantaa tasa-arvoa kurjistamalla kaikki samalle tasolle - paitsi puoluetoverit.

