"Kenekään verotus ei kiristy" – valtion budjetin loppusumma laskee 55,1 miljardiin euroon

Verotus ei kiristy - paitsi jos...

Tupakin verotus kiristyy. Itse en polta, joten ihan sama, mutta voisi sitä koittaa edes joskus puhua totta.



Työllisyydestäkin laskettelee sujuvasti luikuria. Vasta on suuret otsikot olleet siitä, miten nämä ns. tempputyöllistettyjen ja kuntoutettavien määrät ovat kasvaneet moninkertaisiksi. Tällä se "työllisyysprosentti" on saatu ylös. Pätkätyön määrä on myöskin jatkanut kasvuaan, mutta eihän sitä nyt voi budjetista puhuessa myöntää.



Koska työttömyysturvamenojen odotetaan laskevan noinkin selkeän määrän, niin tästä voidaan päätellä, että pakkotyöllistämisen ohella karenssien määrä on jo budjettiin tarkkaan laskettu.

