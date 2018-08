Orpo kertoo budjettiehdotuksen päälinjoista tiedotustilaisuudessa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kertoo ministeriön budjettiehdotuksen päälinjoista tänään kello 15 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Valtiovarainministeriön eilen alkaneet sisäiset budjettineuvottelut ovat jatkuneet tänään. Budjettiehdotus julkistetaan kokonaisuudessaan huomenna.

Koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen kuun lopulla. Välissä eduskuntaryhmät linjaavat omia tavoitteitaan ja ministeriöt neuvottelevat keskenään. Budjetin käsittelyä jatketaan koko syksy eduskunnassa.

Eilen Orpo peräänkuulutti lisätoimia työttömyyden alentamiseksi.

Orpo kertoi pyytäneensä valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliköitä käymään läpi hallituksen toteuttamat toimet työllisyyden parantamiseksi ja valmistelemaan nopeavaikutteisia lisätoimia.

Orpo muistutti, että Suomessa on hyvästä talouskehityksestä huolimatta edelleen jäljellä 250 000 hengen suuruinen niin sanottu työttömyyden kova ydin, jonka työllistyminen on vaikeaa. Samaan aikaan osa Suomen yrityksistä kärsii työvoimapulasta.

– Meillä on korkea työttömyys edelleen, vaikka työllisten määrä on kasvanut ja työttömyys on sinänsä pienentynyt. Tämä aiheuttaa budjettiin niin suuria menoja, että me emme edelleenkään pysty tekemään tasapainoista tai ylijäämäistä budjettia, vaikka meillä on jo kolmas vahvan kasvun vuosi alkamassa, Orpo sanoi.