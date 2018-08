Ulvilassa kuolleena löytyneen miehen epäillään yrittäneen puukottaa hengiltä viisikymppisen naisen

Ulvilassa Satakunnassa kuolleena löytyneen miehen epäillään ennen kuolemaansa yrittäneen tappaa naisen, kertoo poliisi.

Noin 50-vuotiasta naista puukotettiin maanantaina ulvilalaisessa asunnossa hengenvaarallisesti, poliisi kertoo. Epäilty 31-vuotias mies poistui pakettiautolla, ja auton luota lähteneitä jälkiä seuraamalla poliisi löysi miehen kuolleena parin sadan metrin päästä autosta.

Puukotettu nainen on toipumassa, ja poliisi on päässyt puhuttamaan häntä. Epäilty on uhrin läheinen, mutta poliisi ei kommentoi uhrin ja epäillyn välistä suhdetta tarkemmin.

Poliisi tutkii asiaa alustavasti tapon yrityksenä, mutta nimike voi vielä muuttua.

– Motiivin selvittäminen on tällä hetkellä kesken, kertoi rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Jarmo Laine.

Miehen kuolemaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana.