Orpo haluaa lisätoimia työttömyyden alentamiseksi

Mitäköhän lisätoimia mahtaa tarkoittaa?

Jos väärän ikäinen, vääränlaisen naaman, liian pitkän työkokemuksen tai väärän taustan omaava mutta muuten haettuun hommaan täysin pätevä ihminen ei hakemuksista huolimatta työllisty, niin mitä Petteri Orpo aikoo asialle tehdä?

Ilmeisesti mäiskiä työnhakijaa kepillä vieläkin kovemmin! Koska sehän on selvää, että työttömyys on aina työttömän vika. Ainakin jos kokoomuslaisiin on uskominen.

Karu fakta on, että osaa avoimista työpaikoista ei olekaan tarkoitus täyttää, firmat tuntuvat lähinnä tarkastelevan omaa markkina-arvoaan, tai sitten eräät hakevat itsetuntoonsa nostetta kun pääsevät kurmottamaan haastattelussa työttömiä ja leikkimään suurta herraa.

Tämän voi havaita ilmoituksissa tiettyjen firmojen jatkuvana työntekijähakuna, joihin kyllä tulee kymmeniä, sopivia, hakemuksia mutta taas kuukauden päästä on samat paikat auki samassa firmassa.

Pitäisikö Petteri Orpon, jos siis ihan oikeasti haluaisi vähentää "kovaa" työttömyyttä, mennä työnantajapuolen juttusille sen maahanpainetun työttömän lyömisen sijaan?

Tangoon kuulemma tarvitaan kaksi osapuolta, ihmettelen miksei toisen osapuolen toimintaa ole missään kohtaa kyseenalaistettu median toimesta.

Työttömät on demonisoitu ja työnantajien kädestä syödään.

