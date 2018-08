Valtiovarainministeri: Tuloveroon luvassa 200–300 miljoonan kevennykset, haittaveroihin kiristyksiä

Vast: Veikkaus

Kansanedustajat saivat tänä vuonna lisää etuja plus palkkiokorotukset toukokuussa ja vielä lisää vuoden vaihteessa.



Kikyyn ei niistä ollut osallistumaan, vaikka peruspalkka on liki seitsemän tonnia plus monen tonnin verovapaat edut per kk. Tietysti ministereillä ja puhemiehellä tuplat.



Kuten monet poliitikot ovat todenneet; omaa rahaa ei juurikaan tarvitse käyttää. Ja tämä sakki sitten päättää alle tonnilla elävien elämästä. Eihän niillä ole mitään hajua siitä todellisuudesta!