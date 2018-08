Syvähengittäen karaokeen – Suomen mestarin neuvot

Fanni Kangasvieri

”Niin hyvää puuta.”

Vesa-Matti Loirin legendaarinen kappale on kuultu lähipubeissa useaan otteeseen. Hittibiisin esittäjiä löytyy karaokelavoilta moneen junaan: Lajin genressä on niin vakavia suorittajia kuin pelleilijöitäkin. Lähtökohtaisesti ilmiössä on kysymys hauskanpidosta ja rajojensa ylittämisestä. Ainakin näin uskoo lajin tuore Suomen mestari.

– Noin kymmenen vuotta sitten olin hyvinkin ujo, eikä esiintyminen houkutellut. Karaokessa tarvitaan rohkeutta, ja sitä olen myös tästä saanut, Petri Mäkinen kertaa.

Mestarin vinkit ovat sangen yksinkertaiset: Pidä mikki suorassa ja luota karaoke-emännän tai isännän ohjaukseen. Ei haittaa vaikka pelottaisi, onhan karaoke-esiintyminen aikamoinen spektaakkeli. Ainakin omassa päässä.

Suomalaisten intohimo karaokeen näyttäytyi esimerkillisesti yli vuosikymmen sitten kun Lordin Euroviisu-voiton kunniaksi yhtyeen kappale Hard Rock Hallelujah huutolaulettiin 90 000 ihmisen massakaraokena Helsingin Kauppatorilla toukokuussa 2006. Jos tämä ei osoita karaoken kohoamista maamme kansalliseksi harrastukseksi, niin mikäs sitten?

Karaoke rantautui Japanista Suomeen 1980–1990-lukujen vaihteessa, jolloin tuttuja kotimaisia sikermiä luikauteltiin risteilylaivoilla ja kapakoissa. Nykypäivänä Anna Hanskin Kotiviini ja Loirin Hyvää puuta viserretään yhä tottuneesti firman pikkujouluissa. Naapurin kärsivällisyyttä on koeteltu kerrostaloissa 2000-luvun alun jälkeen, kun kotikaraokepelit SingStar ja UltraStar yleistyivät.

Lajin kronikassa on paras mainita myös Etelä-Korea. Noraebang eli paikallinen karaoke on noussut maassa kulttimaiseen asemaan. Korealaisessa karaoke-illassa kymmenet listahitit kaatuvat samaan tahtiin kuin soju-viinapullotkin. Biisit esitetään useimmiten pienissä koppimaisissa huoneissa.

Suomessa laji on levinnyt pubeihin ja baareihin. Karaoke-laulannasta on muodostunut vuosien varrella yhteinen kokemus, jossa kappaleen tulkintaan saattaa osallistua esittäjän lisäksi myös koko kapakan väki.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yhteisöllistä tai ei, lähipubin karaokessa esiintyminen ei ole aivan helppo nakki. Kädet tärisevät, hengitys kiihtyy ja kehossa käynnistyy ”taistele ja pakene” -reaktiota muistuttava pelkotila. Näiden maneerien vuoksi olen tullut tapaamaan ammattilaista. Tampereen Laulukoulun johtaja Susanna Tenkanen-Lindeman terävöittää heti oikean hengitystekniikan tärkeyttä.

– Kun synnymme, lihaksemme ovat täydellisessä tasapainossa. Kasvun jälkeen kehitämme itsellemme jumeja. Hengitämme siis pinnallisesti, Tenkanen-Lindeman kertoo.

Oikean hengittämistekniikan oppiminen on kuin maratoni. Ihannetilanteessa palaamme kuvainnollisesti siihen, mistä aloitimme. Hengitämme kuin pikkulapset.

– Pidä vatsa rentona! opettajani kannustaa kun yritän vaistomaisesti tavoitella laihan pop-laulajan imagoa.

Halusipa karaokessa laulaa sitten klassista tai räppiä, täytyy luikauttajan äänessä olla myös kestävyyttä. Opettajani ohjaa minut peilin eteen. On aika raadollista katsoa itseään laulaessaan, mutta se auttaa hengittämään oikein: Hartiani eivät enää nouse. Hengityskin tuntuu siltä, että ilma kulkee muuallakin kuin pään alueella.

Syvähengitysharjoituksia voi tehdä tiskatessa tai vaikka sohvaperunana, mutta se vie aikaa. Tenkanen-Lindeman harjoitteli hengittämään uransa ensimmäiset pari vuosikymmentä, kuusi kertaa viikossa.

Laulamiseen ei siis tarvita mitään kommervenkkejä: lihakset rennoksi, ei puristuksia ja kiristyksiä.

Susanna Hietalanluona hymisemme ja mömisemme. Myös musiikin ammattilainen voi kärsiä pahasta esiintymisjännityksestä.

– ­Mehupilliin puhaltaminen pakottaa ihmisen hengittämään syvään. Samalla hiljalleen rauhoittuva hengitys viestittää, ettei hätäpäivää ole, Vapaa Sointi -laulukoulun opettaja ohjeistaa.

Jos siis pokka pitää, voi ennen esitystä puhallella kuplia baarin kaljalasiin. Aloittelevan karaokelaulajan kannattaa valita kappale, jossa ei tarvitse mennä omien ääniskaalojen yli. Suomalainen perusiskelmä saattaa sopia Beyoncen tuotantoa paremmin. Karaokelavalle halajavan kannattaa myös muistaa, ettei jännitys pure.

– Ramppikuumeen oireita voi ajatella myös positiivisessa valossa. Tärisevät kädet voivatkin siivittää loistavaan esitykseen, Hietala kannustaa.