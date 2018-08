Hallituspuolueet valmiita tuloveron keventämiseen – valtion ensi vuoden talousarvion valmistelu alkaa

Hannamari Ahonen

Valtiovarainministeriön budjettipäällikön Hannu Mäkisen mukaan näyttää olevan vahva paine, että valtion pitää ottaa ensi vuodellekin lisää velkaa, vaikka se ei Mäkisen mukaan toivottavaa olekaan. Valtion ensi vuoden talousarvion valmistelu alkaa huomenna valtiovarainministeriön sisäisellä budjettineuvottelulla.

– Tulot eivät vieläkään riitä menotasoon, jota ylläpidetään. Meillä on ollut pitkään alijäämäinen budjetti. Vielä muutamia vuosia sitten alijäämä oli useita miljardeja euroja. Se on pikku hiljaa kuroutunut umpeen, mutta ei riittävän nopeasti.

Tänä vuonna budjettialijäämä on ensimmäisen lisäbudjetin jälkeen 1,7 miljardia euroa.

– Olisi toivottavaa, että mentäisiin ylijäämän puolelle, kun ensi vuosi on jo neljäs selvän kasvun vuosi. Se ei ole todennäköistä.

Velkaantumisaste on tosin saatu pienemmäksi, mikä oli hallitusohjelmaan kirjattu tavoite. Se tarkoittaa, että valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen on pienentynyt vuodesta 2016 alkaen ja pienentyy edelleen. Se on Mäkisen mielestä toki hyvä, mutta hän korostaa, että edelleen eletään yli varojen.

Ensi vuoden budjetti on Juha Sipilän (kesk) hallituksen viimeinen. Yleensä vaalien lähestyessä hallituksilla voi olla painetta "vaalibudjetteihin" eli luvataan äänestäjille lisärahaa.

Mäkisestä on olennaista, että menojen kasvu pidetään kurissa ja löydettäisiin vielä keinoja työllisyyden vahvistamiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Sinisten eduskuntaryhmän johtajan Simon Elon mukaan siniset haluaa parantaa ostovoimaa keventämällä tuloverotusta 200-300 miljoonalla eurolla. Keskustan ryhmänjohtajan Antti Kaikkosen mielestä tärkeintä on, että hallitus jatkaa työllisyyden ja talouden kasvua vahvistavalla ja yrittäjyyttä tukevalla linjalla.

– Mahdolliset verokevennykset tuloverotuksessa voivat olla yksi väline. Keskusta lähtee siitä, että ne painotetaan pieni- ja keskituloisille. Eikä eläkeläisiäkään pidä unohtaa, Kaikkonen sanoo.

Kokoomuskin kannattaa työn verotuksen alentamisen selvittämistä.

– Sehän saattaisi poikia valtion kassaan enemmän rahaa, kun sillä on taloutta kiihdyttävä vaikutus, sanoo kokoomuksen ryhmän 1. varapuheenjohtaja Jukka Kopra.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen toivoo, että pääomaverotusta kevennettäisiin mahdollistamalla sijoitussäästötilien käyttöönotto.

– Tavallinen osakesäästäjä voisi käydä osakekauppaa sijoitussäästötilin sisällä ilman, että tulee myyntivoittoveroa ennen kuin vasta sitten, kun nostaa rahat tililtä pois.

Kaikkosen mukaan keskustan kentällä on toivetta, että yhteiskunnan heikompiosaisia voitaisiin nykyistä enemmän auttaa. Siniset on samaa mieltä.

Elon mukaan ensin pitää katsoa valtiovarainministeriön esitystä, minkälaista jakovaraa on. Kokoomuksen mukaan jakovaraa ei ole.

– Vaikka talous kasvaa, se ei tarkoita, että ongelmat olisi vielä hoidettu. Elämme yhä rajusti velaksi, Kopra sanoo.

Eikö jakovaraa ole edes koulutuksen ja tutkimuksen lisärahoitukseen?

– On selvää, että sille sektorille pitää tulevaisuudessa panostaa. Rahoittaminen ei voi tapahtua niin, että otetaan entisen päälle lisää velkaa, Kopra sanoo.

Siniset on valmis neuvottelemaan muoviverosta kertakäyttötyyppisille muoveille.