Helleputki katkeaa, mutta sää lämpenee vielä loppuviikoksi

Liisa Kujala

Sää viilenee alkuviikosta, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan helteet saattavat palata vielä muutamaksi päiväksi keskiviikosta alkaen. Pidempää hellejaksoa ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Vielä tänään sunnuntaina helleraja on rikkoutunut muutamilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla. Ennusteen mukaan huomenna maanantaina lämpötila jää korkeimmillaan runsaaseen 20 asteeseen maan eteläosassa, muualla maassa on viileämpää. Etenkin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on odotettavissa sateita.

Tiistain odotetaan olevan yleisesti poutaisempi päivä, ja myös lämpötilat nousevat jonkin verran maanantain lukemista.

– Keskiviikon ja torstain osalta näyttää siltä, että korkeapaineen selänne pääsee vähäksi aikaa vahvistumaan, lisäksi lämpimämpää ilmaa virtaa lounaasta, kertoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Ennusteen mukaan lounaasta nousee erittäin lämmintä ilmamassaa, "helteisen ilmamassan kieleke", johon kuitenkin liittyy vähän epävakautta. Jos sää on pilvinen ja sateinen, ei hellelukemiin välttämättä ylletä.

– Mutta jos on selkeämpää ja poutaisempaa, niin silloin kyllä hellelukemiin päästään. Todennäköisyys sille olisi maan etelä- ja keskiosassa. Voi hyvinkin olla, että 30 astetta voisi silloin mennä rikki.

Siiskonen korostaa, että ennusteet ovat epävarmoja torstain ja perjantain osalta, koska Suomen luoteispuolella on silloin matalapaineen sola. Lämpimässä ilmamassassa on myös paljon kosteutta, joten runsaat sateet ovat mahdollisia.

Loppuviikosta korkeapaineen selänteen ja erittäin lämpimän ilmamassan odotetaan väistyvän itään, jolloin lännen ja pohjoisen välistä virtaa viileämpää ilmamassaa.

– Erittäin helteinen ilmamassa, joka tulee torstain ja perjantain aikana, on selkeästi tavanomaista lämpimämpi, mutta muuten mennään aika pitkälti lähellä ajankohtaan tyypillisen sään lukemia, Siiskonen kertoo.

Sääennusteen mukaan sunnuntai-illan ja yön aikana Perämeren tienoille kehittyy matalapainealue, joka liikkuu itään. Siihen liittyen merialueille on annettu tuulivaroituksia.

Maanantaina tuulta on rannikon lisäksi odotettavissa Länsi- ja Etelä-Suomeen. Useilla alueilla varoitetaan iltapäivällä ja illalla kovasta tuulesta, joka saattaa kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

– Matalapaineeseen liittyvä virtaus voimistaa tuulta myös maa-alueilla, ja puuskissa voi olla yli 15 metriä sekunnissa, Siiskonen sanoo.

Sunnuntain sadekuuroihin ei Siiskosen mukaan ole juuri liittynyt salamaniskuja, mutta lännestä lähestyi ukkosrintama. Ilmatieteen laitos varoittikin ukkospuuskista Pohjois-Itämerellä, Saaristomerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosissa. Ahvenanmaalle oli annettu varoitus rajusta ukkosesta.

Siiskonen kertoo, että ukkosta voi tulla jonkin verran myös maanantain sadealueen yhteydessä. Voimakkaammille ukkosille voi olla mahdollisuus myös silloin, kun erittäin lämmin ilmamassa saapuu torstaina.

– Siitä voisi tulla vähän reilummin ukkosta, mutta kaikki yksityiskohdat sen suhteen ovat vielä aivan täysin auki.