Yhä useammat aloittavat vieraan kielen jo ensimmäisellä luokalla

Vieraan kielen opetus alkaa yhä useammilla koululaisilla jo ensimmäisellä luokalla. Eri paikkakunnat ovat aikaistaneet kieltenopetusta kokeiluilla, jotka jatkuvat myös alkavana kouluvuonna.

Valtion tukemat kokeilut painottuvat eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Hallitus päätti kevään kehysriihessä, että kieltenopetus aikaistuu koko maassa ensi vuoden syksystä lähtien. Ensimmäistä vierasta kieltä eli A1-kieltä ryhdytään opettamaan kaikille jo ykkösluokan keväällä.

– Tähän asti on ollut pitkälti niin, että varhaista kieltenoppimista ovat tarjonneet suuret kaupungit ja rannikkoseudun kaksikieliset kunnat. Se lisää koulutuksellista tasa-arvoa, että varhaisen kielenoppimisen mahdollisuudet eivät ole kotipaikasta kiinni, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Tänä syksynä aloittavat ekaluokkalaiset ovat siten viimeinen ikäluokka, jolla vieras kieli voi alkaa vasta kolmannella luokalla. Jäävätkö vanhemmat oppilaat pian kielitaidossa nuorempien jalkoihin?

Suomalaisten kielitaitoa selvittänyt professori Riitta Pyykkö pitää tärkeämpänä sitä, että alueellisia eroja kieltenopetuksessa saadaan nyt kavennettua.

– Tietysti aina kun tulee muutos, seuraava ikäluokka saa vähän erilaisen opetuksen.

Myös Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso tähdentää, että samaan ikäluokkaan kuuluvilla oppilailla on oltava yhdenvertainen osaamistaso jatko-opintoja ajatellen.

– Tämä on oikeudenmukainen suunta, kun vastedes kaikki saavat yhdenvertaisesti varhennettua kielenopetusta. Se on enemmän kuin aikaisemmilla ikäluokilla, mutta kehitys on totta kai positiivinen.

Uudistus on herättänyt myös huolta siitä, sotkeeko vieras kieli äidinkielen opetusta. Moni ekaluokkalainen ei osaa vielä lukea ja kirjoittaa edes äidinkielellään.

Pyykkö huomauttaa, että nykytutkimuksen mukaan lapset eivät sotke kieliä keskenään, jos ne pidetään opetuksessa selkeästi erillään.

– (Kielen oppiminen) voi hiukan ehkä hidastua, mutta se ei tarkoita, etteikö taito tulisi hyväksi.

Ykkös- ja kakkosluokkalaisille tulee muutoksen seurauksena keskimäärin yksi lisätunti viikossa lukuvuoden aikana.

Grahn-Laasosen mielestä minimituntimäärän lisääminen on järkevää, koska näin vieraan kielen opetus ei ole pois muualta.

– Se tarkoittaa enemmän opetusta. Mutta edelleen Suomessa koulupäivät ovat pienillä koululaisilla kansainvälisesti vertailtuna erittäin lyhyitä. Moni kunta on tarjonnut tätä mahdollisuutta ja ylimääräisiä opetustunteja minimivaatimusten päälle jo pitkään.

Kieltenopetuksen aikaistamista on perusteltu muun muassa sillä, että lasten herkkyyskausi vieraiden kielten oppimiseen kannattaa hyödyntää nykyistä paremmin.

– Jokainen pienten lasten vanhempi jo varmasti arjessakin näkee, miten vaivattomasti lapsi imaisee vieraskielisiä sanoja. Se ei vaadi koulumaisuutta, vaan päinvastoin lapsilähtöistä ja leikin avulla tapahtuvaa oppimista.

Vierasta kieltä voi opettaa luokanopettaja tai kielen aineenopettaja. Grahn-Laasosen mukaan opettajien täydennyskoulutukseen kohdistetaan tätä varten lisärahaa.