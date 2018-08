Pyhäjoen tontinomistajat haluttomia rakentamaan ennen ydinvoimalan rakentamislupaa

MIKA-MATTI TASKINEN

Pyhäjoella monet tontinomistajat ovat haluttomia aloittamaan asuintalojen rakentamista ennen kuin Hanhikiven ydinvoimalalle saadaan rakentamislupa, kunnalta kerrotaan STT:lle. Kunnanjohtaja Matti Sorosen mukaan useat tontin hankkineet ovat hakeneet jatkolupaa, jolla rakentamisen aloittamista voidaan viivyttää.

– Asumisen suhteen meillä on kaksi tällaista aluetta. Aatosvainion alueella on 55 tonttia lähinnä omakotitaloja ja rivitaloja varten. Saaren alueella on rakentamisoikeutta noin sadalle asunnolle, Soronen listaa.

– Odottaminen on aika luonnollista, kun yrittäjät pohtivat asiaa omalta kannaltaan.

Sorosen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle Pyhäjoelle on myös rakentunut satakunta asuntoa viime vuosina. Paraikaa rakennetaan Ollinmäen teollisuusaluetta, jonne yrittäjien uskotaan saapuvan Fennovoiman kaavaileman ydinvoimalan vanavedessä. Kunnan verkkosivujen mukaan teollisuusalueella on vielä runsaasti vapaata tilaa.

STT:lle puhunut rakennuttaja pitää taloudellista riskiä merkittävänä tällä hetkellä. Nimettömänä pysyttelevä rakennuttaja omistaa useita tontteja Pyhäjoen ja Kalajoen alueelta, eikä aio rakentaa ennen ydinvoimalan rakentamislupapäätöstä.

– Kuka uskaltaa investoida satojatuhansia tai miljoonia rakentamiseen, jos ydinvoimalan rakentamislupa puuttuu?

Rakentamislupaan vielä matkaa

Säteily- ja ydinturvallisuutta valvovan Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan ydinvoimalan rakennuttaja Fennovoima on toimittanut vasta murto-osan rakentamislupaa varten tarvittavista dokumenteista.

– Kun meille on aika vähän aineistoa toimitettu ja sitä toimitetaan palasina jatkossakin, niin sillä on oma vaikutuksensa siihen, miten pystymme kokonaisuuksia näkemään. Kyllä tämä vuosi ja ensi vuosi on pitkälti rakentamislupa-asiakirjojen käsittelyä ja kokonaisnäkemyksen muodostamista, STUKin apulaisjohtaja Tapani Virolainen sanoo.

STUK antaa turvallisuusarvion sille toimitetun materiaalin pohjalta. Lopullisen päätöksen rakentamisluvasta tekee valtioneuvosto.

Fennovoiman mukaan valtaosa dokumenteista toimitetaan vuoden loppuun mennessä, jolloin rakentamislupa voitaisiin myöntää ensi vuoden loppuun mennessä.

Toukokuussa julkaistussa osavuosiraportissaan STUK piti Hanhikivi-projektin turvallisuuskulttuuria huolestuttavana. Turvallisuuskulttuurin parantaminen on STUKin mukaan edellytys rakentamisluvan saamiselle.

– Turvallisuutta ei oltu asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi. Eikä siihen vielä ole suurta muutosta tullut, Virolainen sanoo.

Laitostoimittaja RAOS Projectilta vakuutetaan, että STUKin huomiot on otettu vakavasti.

– Meillä kaikki työntekijät ovat käyneet turvallisuusalan kurssin ja tietyt kriteerit pitää täyttää ennen henkilökortin saamista. Paljon työtä tehdään turvallisuuden eteen ja uskon, että siinä ollaan petrattu, viestintäpäällikkö Outi Pelkonen sanoo.