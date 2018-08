Soininvaara puolustaa ryöpytettyä Touko Aaltoa: "Hyvä, että Suomen tavasta lähettää ihmisiä kuolemaan on keskusteltu"

Hannamari Ahonen

Vihreiden konkaripoliitikko ja entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara antaa tukensa tällä viikolla julkisuuden ryöpytyksessä olleelle vihreiden puheenjohtajalle Touko Aallolle.

Alkuviikosta Aalto sai arvostelua puolustaessaan lentokoneessa turvapaikkapolitiikkaa vastaan mieltään osoittanutta vihreiden lainsäädäntösihteeriä. Perjantaina huomiota herättivät Aallosta julkisuuteen tulleet kuvat tukholmalaisella homoklubilla Pride-kulkueen jälkeen.

Vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen protestoi poliisin tekemää pakkopalautusta Finnairin Berliiniin lähdössä olevassa lentokoneessa tiistaina. Pennanen ei suostunut istumaan, kun koneen olisi pitänyt lähteä ja hänet vietiin koneesta pois poliisisaattueessa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto antoi tukensa Pennasen mielenilmaukselle. Aalto vaati, että Suomi keskeyttää kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautukset toistaiseksi kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan ja perus- ja ihmisoikeudet.

Muiden puolueiden edustajat ovat arvostelleet Aaltoa ja Pennasta, koska nämä ovat vastustaneet Suomen lain mukaan tehtyä palautusta.

– Minä olen ollut Koijärvellä ja pelastamassa Tampereen virastotaloa ja saanut siitäkin neljä päiväsakkoa. Väkivallaton suora toiminta on hyvä tapa joissakin tilanteissa kiinnittää huomio ongelmaan. Tämä on siinä mielessä toiminut, että tästä meidän tavasta lähettää ihmisiä kuolemaan on keskusteltu, Soininvaara puolustaa sekä mielenilmausta että Aallon kommentteja.

Soininvaaran mielestä Touko Aalto ei voinut tehdä mitään muuta kuin puolustaa mielenilmaisun tehnyttä vihreiden eduskuntaryhmän työntekijää.

– On se jännä, että ollaan sitä mieltä, että Afganistan on ihan turvallinen maa palata, mutta suomalaisia turisteja kehotetaan välttämään sitä jyrkästi. Onhan se häpeällistä, että esimerkiksi Ranska on kieltänyt lähettämästä pakolaisia Suomeen, koska Suomi lähettää heitä kuolemaan. Onhan meillä tässä ongelma.

Pennasen mielenilmausta on arvosteltu myös sen vuoksi, että hänellä ei ollut tietoa palautettuna olleen henkilön taustoista ja siitä, miksi häntä oltiin palauttamassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Soininvaara muistuttaa, että Pennanen ei ollut etukäteen suunnitellut mielenilmaustaan vaan oli menossa lomamatkalle.

– Hän ilman muuta oletti, että se oli palautus. Tänään Helsingin Sanomissa kerrottiin, että 85 prosenttia saatetuista palautetuista on turvapaikanhakijoita. Ja jos on vielä irakilaisen näköinen mies, se todennäköisyys vielä kasvaa.

Siitä voi Soininvaaran mukaan keskustella, oliko toimenpide järkevä, koska siitä voi saada ison laskun.

– En suosittele tuollaista toimintaa ihmisille, joilla ei ole riittävää maksuvalmiutta.

Itsekään vanha Koijärvi-aktiivi Soininvaara ei olisi vastaavaa mielenilmausta lentokoneessa tehnyt, mutta hän ymmärtää, että toinen päättää niin tehdä.

– Kyllä meidän pakkopalautuspolitiikassa on jotakin kummallista, kun jopa Ranskan kaltainen usein suoraotteinen maa pitää Suomen politiikkaa tuomittavana.

Perjantaina Aalto joutui taas kohun keskelle, kun julkisuuteen levisi hänestä kuvia tukholmalaiselta homoklubilta. Aalto esiintyy kuvissa ilman paitaa ja muun muassa läpsii miestä takapuoleen. Toisessa kuvassa hän poseeraa paidatta kahden draq-queenin kanssa. Aalto oli Tukholmassa osoittamassa tukeaan seksuaalivähemmistöille Pride-kulkueessa ja hän on kertonut, että hänet kutsuttiin kulkueen jälkeen Pride-jatkoille homoklubille.

– Pride-kulkueen jälkeen usein mennään homoravintolaan, koska se on tuen osoittamista seksuaalivähemmistöille, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tukholmassa oli silloin 30 astetta lämmintä, että siellä saattoivat muutkin miehet esiintyä paidatta. Se on miehiltä hieman pienempi synti kuin naisilta, Soininvaara sanoo.

Soininvaaran mukaan tilanteessa itsessään ei ollut mitään ihmeellistä, mutta hän ymmärtää, että asiayhteydestä irrotettuna kuvat voivat olla joillekin shokeeraava.

Kun eduskuntavaalit lähestyvät Soininvaara toivoo, että Touko Aalto olisi julkisuudessa enemmän talous-, sosiaali- ja ilmastopolitiikan asiakysymyksissä.

– Sen tiedän, että hän on yrittänyt ollakin. Mutta jos Aalto tekee asiallisen kannanoton, tiedotusvälineet eivät julkaise sitä, vaan julkaistaan tällaisia kohu-uutisia.

Soininvaara aikoo keskustella Aallon kanssa siitä, mitkä ovat oikeat tavat saada asiasisältöisiä esityksiä paremmin viestinnällisesti läpi.