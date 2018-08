Helsinkiläisessä ruokakaupassa yöpyy ensi yönä 100 ihmistä. Pohjois-Haagan K-Supermarketin kauppias Marika Lindfors kertoo, että kauppa tarjoaa helteestä kärsiville ihmisille viileät tilat yöksi, mutta yöpyjillä pitää olla oma makuupussi ja alusta mukana. Kauppa tarjoaa niin ilta- kuin aamupalaa. Valot sammutetaan puolilta öin, mutta hiljaisuutta ei ole määritelty.

– Koetamme asetella ihmiset siten, että ne jotka aikovat valvoa ovat toisella puolella kauppaa kuin ne, jotka haluavat nukkua, Lindfors sanoo.

Tapahtumaan on ilmoittautunut satoja ihmisiä, mutta pelastuslaitos määräsi, että 100 on suurin sallittu osallistujamäärä. Kauppa on yhteensä noin 1 000 neliön kokoinen.

Kauppias on ollut yhteydessä myös poliisiin ja Eviraan, jotka ovat myös sallineet yökyläilyn.

– Evira toivotti meille hyvää yötä ja mukavaa hetkeä. He eivät nähneet tässä mitään ongelmaa, Lindfors kertoo.

Yöpymään on tulossa kaiken ikäisiä ihmisiä ja tapahtuma on päihteetön. Lindfors ei pelkää, että yöpyjät varastaisivat hyllyistä mitään, koska tapahtumassa on jatkuva valvonta.

– Isoveli valvoo koko tapahtuman ajan. Meillä on aika hyvä kamerasysteemi, josta näkee hyvin.

Lindfors kertoo, että ajatus tapahtumasta lähti asiakkaiden palautteista. Niissä toivottiin, että viileässä kaupassa voisi nukkua kerrankin yön hyvin, kun omassa kodissa on niin kuuma helteiden takia.