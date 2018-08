Askeljännite

Tuossa turmassa oleellisena asiana on askeljännite, googlella löytyy asiasta paljon juttua.

Niin salaman kuin esim. pudonneen voimalinjan kohdalla selviytymistä edesauttaa se, että pitää jalat tiiviisti yhdessä. Yllä olevan jutun tekstilaatikosta tuo asia puuttuu, Ilmatieteen laitoksen sivuilla muistaakseni on "mene kyykkyyn, jalat tiiviisti yhdessä ja suojaa korvasi..".



Voimalinjan kohdalla ainoa tapa poistua johdon läheltä on tasajalkahyppely, niin erikoiselta kuin se kuulostaakin. Sitten onkin huonompi homma jos kaatuu...

