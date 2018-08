"Hellettä suorastaan odotetaan Suomessa, eikä haittoja täysin tajuta, sanoo professori"

Vast: Helle

Ei se kylmyys ole talvella mikään ongelma. Se on pukeutumiskysymys. Pimeys on ongelma. Sille emme mitään voi. Olen asunut vuoden Moskovassa ja muutaman vuoden New Yorkissa. Ne ovat huomattavasti etelämpänä kuin Suomi. Kylmää oli sielläkin talvella, mutta ei se tuntunut raskaalta. Juuri Moskovan pakkasissa oivalsin, että Suomen talvesta tekee raskaan pimeys ei kylmyys. Ja tänä kesänä olen kärsinyt Suomessa samasta kuin New Yorkin ja Moskovan kesässä eli sietämättömästä kuumuudesta. Haluaisin nauttia perinteisestä suomalaisesta ulkoilmakesästä ja tankata valoa, vaan en pysty olemaan ulkona. New Yorkissa ei kökkiminen sisällä kesällä niin harmittanut, kun tiesi, että sitten tulee ihana lämmin ja aurinkoinen pitkä syksy. Kevätkin oli kaunis ja lämmin kuten meillä nyt oli toukokuussa. Se vain alkaa aikaisemmin.