Asuntomurtoja tehtiin heinäkuussa ennätysmäärä, syynä itäeurooppalaisten liigojen aktiivisuus

Olli-Pekka Paajanen

Poliisin tietoon on tullut heinäkuussa yli 270 epäiltyä asuntomurtoa. Tämä on noin sata enemmän kuin puolentoista vuoden aikana kuukaudessa keskimäärin. Sama pätee vertailussa viime vuoden kesäkuukausiin.

Koko alkuvuonna poliisin tutkittavaksi on tullut jo lähes 1 300 asuntomurtoa. Määrä on noin 20 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Krp:n rikoskomisario Minna Laukan mukaan murtoaalto painottuu väestökeskuksiin pääkaupunkiseudulle sekä Lounais- ja Sisä-Suomeen.

Korkeaa määrää selittää poliisin mukaan osaltaan se, että tänä vuonna Suomessa on havaittu poikkeuksellisen paljon asuntomurtoihin keskittyneitä ulkomaalaisia rikollisporukoita. Helle selittää Laukan mukaan vain pienen osan ilmiöstä. Hänen mukaansa vain noin viidessä prosentissa tapauksista sisään mennään avoimen oven tai ikkunan kautta.

– Tekijäprofiili on erilainen, joku huomaa avoimen ikkunan ja menee sisään hetken mielijohteesta.

Pahimmillaan sama ammattimainen liiga on tänä kesänä tehnyt jopa 20 asuntomurtoa ennen kiinnijäämistään. Kaksi kolmasosaa murroista kohdistuu Laukan mukaan pientaloihin ja yksi kolmasosa kerrostaloihin

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Rikossarjoja on tehty tänä vuonna huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Kerrostaloihinkin on tehty useita murtosarjoja. On jopa murtauduttu useampaan asuntoon samassa talossa. Liigat tulevat pääosin Itä-Euroopasta, ja viisumivapauden myötä myös georgialaisten rikollisten määrä on kasvanut.

Georgialaiset saivat viisumivapauden EU-alueelle viime vuonna.

Myös Helsingin poliisissa on huomattu asuntomurtojen paljous. Ylikomisario Kari Niinimäki kertoo, että suomalainen asuntomurron tekijä on usein taparikollinen, joka tekee asuntomurron yksin tai maksimissaan yhden rikoskumppanin kanssa. Usein teoilla rahoitetaan jonkintyyppistä päihteiden käyttöä, ja murtoja tehdään sitä mukaa kun edellinen saalis on tuhlattu. Ammattimaisilla liigoilla on taas Suomeen tullessaan jonkinlainen tavoite, ja ne tekevät töitä, kunnes saalista on tarpeeksi.

– Suunnitelmallisuus ja murtojen tekotiheys on ihan toista luokkaa. Liigat toimivat murto per päivä -periaatteella. Se on melko suunnitelmallista, matkustetaan toiselle puolelle Eurooppaa, toimitaan tyypillisesti kolmen neljän hengen porukoissa ja voi olla erilaisia roolejakin – yksi toimii automiehenä, toinen on vahdissa ja niin edelleen, Niinimäki sanoo.

Vaikka asuntomurtoja on tehty viime vuoteen verrattuna paljon, Suomen luvut ovat pienestä kasvusta huolimatta Niinimäen mukaan edelleen poikkeuksellisen hyvät kansainvälisessä vertailussa asukasluku huomioiden.