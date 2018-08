Fakta

Varhaiskasvatus on maksullista, esiopetus maksutonta

Varhaiskasvatusta annetaan alle kouluikäisille lapsille päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai leikki- ja kerhotoimintana. Varhaiskasvatus on maksullista, ja maksussa huomioidaan perheen tulot ja koko.

Esiopetus muuttui kaikkia lapsia velvoittavaksi kolme vuotta sitten. Se toimii linkkinä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Esiopetuksen tavoitteena on oppimisedellytysten parantaminen ja siten koulun aloittamisen helpottaminen. Esiopetus on maksutonta.

Peruskoulu on yleisin paikka suorittaa oppivelvollisuus. Useimmat lapset menevät kouluun seitsemänvuotiaina. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.