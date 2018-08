Sinilevätilanne Lounais-Suomessa rauhoittumassa – paikoin edelleen runsaita leväesiintymiä

Lounais-Suomen sinilevätilanne on kuluvalla viikolla hieman rauhoittunut edellisviikkoihin verrattuna. Merialueilla on kuitenkin edelleen keskivertoa enemmän sinilevää.

Sisävesillä ei ole tapahtunut suurta muutosta.

Runsaasti sinilevää havaittiin tällä viikolla ainoastaan kahdella Ely-keskuksen vakiohavaintopaikalla. Hieman sinilevää on havaittu 15 vakiohavaintopaikalla.

Saaristomerellä sinilevähavaintoja on vakiohavaintopaikkojen lisäksi kuluvalla viikolla tehty muun muassa Taivassalon Muntinsalmessa, Turun Vapparilla ja Naantalin Askaistenlahdella.

Utön merialueella on myös havaittu runsaasti sinilevää, vaikka vakiohavaintopaikalla levää oli ainoastaan vähän.

Viime viikonlopun tuulinen ja paikoin sateinen sää on sekoittanut sinilevät vesien sekaan ja hajottanut levien pintaesiintymiä. Sään viilentyessä ja epävakaisen sään myötä sinilevätilanteeseen on odotettavissa lievennystä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen leväseurannan Saaristomeren vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu runsaasti ainoastaan Kustavin Laupusissa. Vähän sinilevää on havaittu Merimaskun Kirkonsalmessa, Kaarinan Harvaluodossa, Nauvon Seilissä ja Seilin intensiiviasemalla, Iniön Söderbyssä, Korppoon Utössä ja Korpoströmissä sekä Kustavin Lypyrtissä. Selkämeren vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu vähän Mannerveden Isossa Marjakarissa, Luvian Mustakarissa ja Uudenkaupungin Santtion uimarannalla.

Sisävesialueiden vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu runsaasti vain Köyliönjärven Yttilän Ottassa. Vähän sinilevää on havaittu Salon Ylisjärven itärannalla, Kiskon Kirkkojärvessä, Isojärven Vähäselällä ja Porin Inhottujärven Isolla Lehtisalonnokalla, jossa tosin oli ainoastaan hyvin vähän sinilevää. Muita havaintoja on tehty Sääksjärven itärannassa, jossa on havaittu vähän sinilevää ja Painion pohjoispuolella, jossa havaittiin runsaasti sinilevää.

Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä ei kannata uida, ja erityisesti lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää.

On myös pidettävä mielessä, että vaikka rannalla ei olisi enää näkyviä kukintoja, myrkyt säilyvät vedessä vielä muutamia päiviä kukintojen jälkeen.