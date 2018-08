Finnair ei suunnittele pakkopalautuksista luopumista – palautettavien määrää tai saatavaa korvausta ei kerrota julkisuuteen

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Suurin osa palautetuista on muita kuin tp-hakijoita (esim rikollisia) vai huijaako tilastot mukamas??? Pitäisikö Suomen olla kaikkien rikollisten ja parempaa elämää haluavien lepokoti sekä turvasatama?

Vast: Hei, he ovat ihmisiä !

Vast: Hei, he ovat ihmisiä !

Voisko sanoa että yksikin tapettu on liikaa ja kun niitä lienee kaikenlisäksi useita. Maahanmuuttovirasto ei kerro, tottakai heillä on olemassa kaikkien pakkopalautettujen tiedot ja myöskin se että moniko on vielä hengissä.