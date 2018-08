Merikotkat valloittavat sisämaata – taistelu elintilasta on johtanut muuttoaaltoon

Johanna Jurkka

Sääksien pesiä Pohjois-Savossa rengastamassa ollut Tapio Osala törmäsi Nilakka-järvellä odottamattomaan näkyyn: valkopyrstöiseen merikotkaan.

Merikotkan liikkeitä hetken seurattuaan Osala näki, miten petolintu laskeutui saareen, isoon mäntyyn noin parinkymmenen metrin korkeudelle. Kokenut rengastaja arveli, että kotkalla oli puussa pesä. Aavistus osui oikeaan.

Pesän yläpuolelle lähetetyn kuvauskopterin kuva vahvisti, että pesässä oli yksi, lähes lähtövalmis poikanen. Pohjois-Savon alueelta ei tiettävästi ole aiempia merikotkahavaintoja.

Merikotkat levittäytyvät tiheimmiltä levinneisyysalueiltaan eli Merenkurkusta, Turun saaristosta ja Ahvenanmaalta vauhdilla sisämaahan. Syynä on kannan raju runsastuminen. Lisääntymiskykyisiä merikotkia on noin tuhat.

– Merikotkat ovat rannikolla lisääntyneet niin paljon, että vähitellen alkaa tulla ahdasta. Rannikolla on verisiä reviiritaisteluita. Niissä lintuja kuolee. Siksi niitä lähtee sinne, missä on enemmän tilaa, Pohjanmaan merikotkat ry:n puheenjohtaja Osala sanoo.

Merikotkan suojelutyön pioneeri, Maailman luonnonsäätiön merikotkatyöryhmän Merenkurkun alueen vastaava Juhani Koivusaari on huomannut, että reviirikamppailut ovat kiihtyneet entisestään.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Populaation sisäinen paine on kasvanut. Reviiritaisteluissa kuolleita kotkia on löytynyt perinteisiltä pesintäalueilta entistä enemmän. Populaation siirtyminen uusille alueille edellyttää tietysti sitä, että siellä on hyviä saalistusvesiä. Niitä löytyy järviseuduilta, Koivusaari toteaa.

Täysin uusi ilmiö merikotkan leviäminen sisämaahan ei ole. Ensimmäiseksi lintu alkoi laajentaa reviiriään Lappiin, Lokan ja Porttipahdan tekoaltaille. Nykyään niillä pesii kymmeniä lintupareja.

Merikotkahavaintoja on tänä kesänä tehty myös esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Ilomantsissa, Polvijärvellä ja Kiteellä. Viime vuonna yksi pesä bongattiin Viitasaarelta Keski-Suomesta.

– Invaasio on alkanut. Joka vuosi merikotkia tulee sisämaahan yhä lisää. Päijänteellä nähtiin merikotka jo vuosia sitten, ja Oulujärvellä taitaa olla kymmenen paria. Merikotkat menevät sinne, mistä löytyy ravintoa ja sopivia pesäpuita. Järvi-Suomen järvissä kalaa on, Osala toteaa.

Lähes sukupuuttoon puoli vuosisataa sitten tapettu rauhoitettu laji valloittaa takaisin vanhoja pesimäalueitaan, mutta etsiytyy myös uusille seuduille. Yksittäisiä sisämaapesiä on paikannettu Etelä-Suomea ja Hämettä myöten.

– Lapissa merikotkia on ollut aina, mutta tekoaltaille pesiminen vahvisti kantaa. Etelä-Pohjanmaalla ensimmäinen sisämaapesä löytyi viitisen vuotta sitten Evijärveltä, ja viime kesänä yksi uusi pesä paikannettiin Seinäjoelta, Koivusaari kertoo.

Merikotkan suojelutyötä Vaasassa 1960-luvulta lähtien tehnyt Koivusaari muistelee, ettei merikotkia vielä parikymmentä vuotta sitten näkynyt sisämaan järvillä.

– Nyt kannan kasvu on vahvistunut, ja poikastuotto perinteisillä levinneisyysalueilla on hyvä. Merikotka kuuluu yhä uhanalaisiin lajeihin, mutta seuraavassa uhanalaisuusarviossa se kyllä putoaa listoilta.