Hellekausi on tuplannut juomien myyntiä

Kauppojen vesivalikoima hupenee helteiden jatkuttua pitkään.

Kauppaketjuista ja virvoitusjuomatehtailta vahvistetaan, että lämpimän sään vuoksi kaikkien juomien myynti on vilkasta, mutta erityisesti kaupaksi käyvät vedet ja virvoitusjuomat.

S-Ryhmän valikoimapäällikkö Kari Häsä sanoo, että etenkin vettä menisi enemmän mitä tavarantoimittajat pystyvät toimittamaan.

– Tilauksia on sisässä ja odotellaan mitä saadaan, hän kuvailee tilannetta.

Häsän mukaan vilkkaimpina helleviikkoina vesien myynti on litroissa jopa hivenen enemmän kuin kaksinkertaistunut viime vuodesta. Myös virvoitusjuomia on myyty viikossa 40 prosenttia enemmän kuin viime kesänä. Hän arvioi, että koko heinäkuussa erilaisia vesiä on myyty litroissa 50 prosenttia viime vuotta enemmän.

– Enemmänkin menisi, jos ei olisi hyllyt tyhjiä, Häsä sanoo.

Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä kertoo, että menekki näkyy erityisesti siten, että vedet menevät nyt tehtailta suoraan tiskeihin, eikä välivarastointia tarvita.

– Elämme "kädestä suuhun" tuotannon ja kysynnän kanssa. Kun valikoima on laaja, yksittäisiä tuotteita voi puuttua, mutta muuten valikoimaa on hyvin tarjolla, hän arvioi.

Erkkilä kertoo, että asiakkaat ovat löytäneet tänä kesänä uusia annoskokoja.

– Kivennäisvettä ja vissyä on ostettu pienten annospakkausten monipakkauksina, eli esimerkiksi 0,3 desilitran pulloja kahdentoista tai 24 pullon pakkauksena. Toki myös puolentoista litran pakkaukset ovat yhä kysyttyjä.

Lidlin ostopäällikkö Riikka Nordqvist arvioi, että juomien myynti voi kokonaisuudessaan kasvaa useita kymmeniä prosentteja tai jopa tuplaantua pitkän hellejakson ansiosta.

– Myös Euroopassa on ollut kovia helleaaltoja ja varmasti juomien valmistajilla niin Suomessa kuin Euroopassakin riittää töitä ja kapasiteetit ovat kovilla. Toimittajat eivät ole pystyneet toimittamaan kaikkia tilauksia täysimääräisinä ja tästä johtuen yksittäisiä tuotepuutteita voi esiintyä myymälöissä hetkellisesti, Nordqvist sanoo.

Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen kertoo, että kysyntään on vastattu nostamalla tuotantoa. Jakelussa on ollut toisinaan päivän viive.

– Aurinko on paras myyjä, Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen kiteyttää.

Kysyntää on ollut erityisesti niin sanotuilla lisäarvovesillä eli vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävillä vesillä, sokerittomilla virvoitusjuomilla, jääteellä ja cola-juomilla.

Myös Sinebrychoffin viestintäpäällikkö Timo Mikkola kertoo, että juomia valmistetaan nyt niin nopeasti kuin vain saadaan tehdyksi. Tahti riippuu myös raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajista.

– Tavallisesti tuotteita toimitetaan vain tiettyinä päivinä, mutta nyt toimituksia on tehty myös näitä seuraavina päivänä. Toimituksia on hoidettu poikkeuksellisesti myös viikonloppuisin, Mikkola kertoo.

– Heinäkuu on muutenkin paras myyntikuukautemme. Hyvinä päivinä menekki on ollut siihenkin nähden kaksinkertainen, Timo Mikkola sanoo.

