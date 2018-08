Finnairille palautuksen estoyritys oli ensimmäinen – lentoyhtiö aikoo jatkaa palautettavien kuljettamista

Milja Rämö

Finnairin viestintäpäällikön Varpu Göösin mukaan yhtiö aikoo jatkaa viranomaisyhteistyötä ulkomaan kansalaisten palautuksissa. Esimerkiksi lentoyhtiöt Lufthansa ja Virgin Atlantic eivät osallistu vastentahtoisiin karkotuksiin, uutisoi Iltalehti. Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin eilen Finnairin lennolta Helsingistä Berliiniin. Pennanen kertoi yrittäneensä estää ihmisen palautusta.

Aikooko Finnair pyytää Pennaselta korvauksia, Varpu Göös?

– Yksittäistapauksia ja niihin liittyviä mahdollisia korvausvaateita ei kommentoida julkisesti.

Jos matkustaja ahdistuu tilanteesta, joka vaikuttaa palautukselta, onko lennolta mahdollista poistua?

– Se riippuu, missä kohtaa lentoa tämä tapahtuu. Jos ollaan jo lennolla, se on tietysti huomattavasti hankalampaa. Nämä asiat käydään aina matkustajien kanssa läpi, ja meidän matkustamohenkilökunta on koulutettu myös tällaisia tilanteita varten. Tietysti keskustellen pyritään siihen, että matkustaja pääsee alkuperäiseen määränpäähänsä. Yleinen linjaus on se, että ennen kuin turvavöiden merkkivalo menee päälle, on mahdollista poistua koneesta. Mahdolliset korvaukset matkustajalle harkitaan tapauskohtaisesti.

Kuinka usein sellaista tapahtuu, että joku yrittää estää palautuslentoa?

– Tällaista, että pyritään estämään lentoonlähtö, tapahtuu todella harvoin. Saatettavaan matkustajaan liittyen tämä on meillä käsittääkseni ensimmäinen kerta.

Kuinka paljon Finnair on lennoillaan palauttanut ihmisiä?

– Me olemme pitkään tehneet viranomaisyhteistyötä. Palautettavien määriä ei kerrota julkisuuteen.

Onko Finnairilla sellaisia ajatuksia, että yhtiö voisi kieltäytyä palauttamasta ihmisiä?

– Me jatketaan viranomaisyhteistyötä. Muutosta ei ainakaan itselläni ole tiedossa.

Kuinka hyvin Finnair hyötyy taloudellisesti palautuslennoista?

– Emme ota kantaa myöskään tähän kysymykseen.