Mies vangittiin epäiltynä taposta Keuruulla, torstaina esitetään vangittavaksi naista

Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi keuruulaisen 42-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä keski-ikäisen miehen taposta, poliisi kertoi keskiviikkona. Torstaina aamupäivällä vangittavaksi taposta esitetään paikkakuntalaista naista.

Keuruun sunnuntaisen epäillyn tapon uhri oli multialaismies.

Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on vapautettu. Heistä toista epäillään edelleen rikoksesta, toinen puolestaan on todistajan asemassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvala kertoi, että henkirikoksen epäillään tapahtuneen toisen vapautetun asunnossa Keuruun Ketvelniemessä.

Latvalan mukaan epäillyt ja uhri vähintäänkin tiesivät toisensa. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai motiivia.