Kaksi vangittiin laajasta murtosarjasta epäiltynä Helsingissä

Helsingin käräjäoikeus vangitsi tiistaina kaksi miestä todennäköisin syin epäiltynä yhteensä 19 törkeästä varkaudesta, tiedottaa poliisi. Poliisi epäilee vuosina 1983 ja 1987 syntyneiden miesten murtautuneen ylimmän kerroksen huoneistoihin Helsingin Etu-Töölössä, Kruununhaassa ja Katajanokalla. Asuntoihin on päästy sisälle väkivalloin murtamalla ovi. Läpi on poliisin mukaan päästy myös turvalukoista ja joissakin kerrostaloissa on murtauduttu samanaikaisesti useaan asuntoon. Saaliiksi on saatu muun muassa rahaa ja koruja. Epäillyt teot ovat tapahtuneet poliisin saamien tietojen mukaan 5.–24. heinäkuuta.

Useissa tapauksissa asukkaat ovat olleet lomamatkalla tai muuten poissa asunnoista pitkän aikaa.

Rikossarjasta epäillään myös tällä hetkellä Virossa pidätettynä olevaa vuonna 1978 syntynyttä miestä. Viroa on pyydetty luovuttamaan etsintäkuulutuksen perusteella kiinni jäänyt mies Suomeen. Poliisi uskoo, että juttuun liittyy lisäksi ainakin yksi ulkomaalainen mies, joka on etsintäkuulutettu.