Geneettinen sukututkimus yleistyy maailmalla – Suomessakin jo yli kymmenentuhatta sukujuurensa selvittänyttä

Vast: sukututkimus luupin alle

Asiakirjoihin perustuva sukututkimus ei jää turhaksi, vaikka geneettinen sukututkimus edistyykin. Todellisessa elämässä merkittävämpi on ollut nähty, tunnustettu, ymmärretty sukulaisuus, eli juuri se, mikä suureksi osaksi asiakirjoista löytyy (jos löytyy). Geneettisellä sukulaisuudella on merkitystä lähinnä esim. sairausriskien kartoittamisessa tai kokonaisten väestöryhmien kehityksen, suhteiden yms. tutkimuksessa.



Kaikissa suvuissa on "sivusta tullutta" ainesta. kun vuosisadoista puhutaan. Luonnollisesti joka sukupolvessa väkisinkin sukuun tulee uutta ainesta puolisoina, ellei sitten suku ole täysin sisäsiittoinen. Lisäksi on virallisia ja epävirallisia ottolapsia, avioliiton ulkopuolisia suhteita, raiskauksia, omiksi hyväksyttyjä aiempia lapsia ja ties mitä. Kun sama koskee kaikkia sukuja, jotka risteytyvät keskenään, on geneettinen puhtaus melkoinen vitsi.



Geneettisesti yksilön kannalta ei myöskään ole juurikaan merkitystä sillä, tutkitaanko isän vai äidin puolen polveutumista, muutamien sairauksien periytymistä lukuun ottamatta. Asiakirjasukulaisuus ja käytännön elämän monet asiat taas perustuvat lähinnä isänpuoleiseen sukulinjaan.



Tätä vasten ihmettelen, mitä tarkoittaa "karsia sukuun sivuun tulevat henkilöt". Mikä on se "alkusuku", jonka "puhtautta" varjellaan? Miksi sitä pitäisi suojella normaalilta elämän kululta?



Koettu ja tunnustettu sukulaisuus on aivan yhtä tärkeää ja todellista (vaikkakin ehkä usein mahdoton jäljittää) kuin geneettinen.