HS: Poliisi epäilee Nuorisosäätiön entistä, keskustataustaista johtoa jopa kymmenien miljoonien eurojen hävittämisestä

Esikuvia

On ihan hyvä asia, että kansalaisilla on tällaisia esikuvia. Usko yhteiskuntaan on valtiota koossa pitävä liima, ihmiset uskovat yhteiseen hyvään ja maksavat kiltisti veronsa. Tämä on paha harha, josta pitää päästä eroon. Nuorisosäätiö, Aarnio-jengi, Hakkaraisen saunakoplaus jne ym ovat lääkettä kipeään yhteiskuntasuhteeseen, kun ihmiset eivät uskalla elää omaa elämäänsä vaan toimivat kuin muurahaiset.

