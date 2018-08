Ahaa, vapaa liikkuvuus onkin nyt pahasta? Kun verottamalla estettäisiin lentomatkustaminen, mikä olisi lopputulos? Lienee paikallaan tutustua maapallon energiankäyttöön valtioittain ja miettiä sitten miten huono ehdotus tuo on. Verojen korottaminen luo lopulta valtiokapitalismin ja siitä on ollut vain huonoja kokemuksia.

Vast: Verotonta kulutusta

Et olekaan eilisen teeren poikanen, sinä "ylikulutusta". Hyvät sinulle siitä.

Oletko tullut havainneeksi, että kaikki kulutuksesi on verotettavaa ja jo verotettu. Ansiotuloverotus on pelkkien julkisten, sinun tarvitsemiesi julkisten menojen kattamisessa tarvittavaa rahatuloa. Jokainen ostoksesi, tarpeellinen, tarpeeton, välttämätön, mikä sitten ikinä onkaan, on jo verotettu. Ihan sitä hanavettä myöten. SINUN KULUTUKSESI ON JO VEROTETTU. Anteeksi ääneni korottaminen. En ollut varma siitä, poistitko vaikut korvistasi pienellä vesitilkalla ja yhdellä tai kahdella vanupuikolla - semmoisilla jo kulutusverotetuilla.

Että teki hyvää vähän päästellä.



Siitä ulkomaankaupasta, se on myös verotettu. Tuonti verotetaan Suomessa ja vain Suomessa. Vienti verotetaan siinä valtiossa, mihin viedään.

Edellisestä poikkeus: Kaikki valmistuksessa käytettävä laitteisto, koneet, materiaalit ja apuaineet ovat alvittomia.



Kun valmistetut tuotteet tulevat kotimaassa tai ulkomailla jonkun ostamiksi, ostohinta sisältää alv-osan. Eli kulutusta verotetaan!