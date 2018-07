Yhdysvalloissa laillistetut 3D-tulostettavat aseet eivät pelota Suomessa – "Kukaan asiantuntija ei ole kauhean huolissaan"

Anssi Rulamo

Moni suomalainenkin saattoi huolestua, kun heinäkuussa kerrottiin, että 3D-tulostettavien aseiden mallien julkaiseminen laillistetaan Yhdysvalloissa elokuun alussa.

Suomessa ei kuitenkaan ole vielä aihetta suureen huoleen, sillä tuliaseen 3D-tulostaminen on niin kallista ja hankalaa, ettei se juuri helpota sarjanumerottoman aseen hankkimista.

– Ensimmäinen asia on varmaan se, että tulosteen laatu ei riitä siihen aseeseen. Se pitää joka tapauksessa kuitenkin vielä jälkikäsitellä, että siitä tulee ase. Mekaniikka ei toimi tulostettuna pelkästään, sanoo 3D-tulostuksen asiantuntija, professori Antti Salminen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

– Se vaatii koneistusosaamista. Periaatteessa se on sama koneistaa koko ase siitä aihiosta kuin tulostaa ja koneistaa.

Salmisen mukaan 3D-tulostamiseen on vaikeampi löytää asiantuntemusta kuin koneistukseen.

– Aika vaikea kuvitella, että rikolliset rupeaisivat tekemään aseita noilla. Jos on halunnut, niitä on voinut tehdä jo perinteisillä tekniikoillakin.

Salmisen mukaan tavallisten kuluttajien ulottuvilla olevilla 3D-tulostimilla ei aseita pysty printtaamaan. Huippulaadukkaat tulostimet puolestaan voivat maksaa puoli miljoonaa euroa.

Metallitulostimia Suomessa on kuusi, joista kolme tutkimuslaitoksilla ja kolme yrityksillä.

– Luulen, että kukaan 3D-tulostusasiantuntija ei ole kauhean huolissaan tästä. Aseiden kuvat ovat olleet olemassa jo aikaisemmin, ja ne on voinut koneistamalla tehdä metallimöykystä.

Komisario Pauli Åkerla Helsingin poliisilaitokselta kertoo, ettei poliisilla ole käyty virallisia keskusteluja 3D-aseista. Hän muistuttaa, että toisin kuin Yhdysvalloissa omaan käyttöön ei Suomessa saa rakentaa asetta ilman lupaa.

– Jos se on ampuma-ase, niin silloin se on luvaton. Se on ihan sama, tekeekö sen seppä, tekeekö itse tai koneella, niin sehän on luvaton ase, Åkerla toteaa.

Julkisuudessa on ollut esillä 3D-tulostettava, lähes kokonaan muovinen Liberator-ase, joka hajoaa yhden laukauksen jälkeen. Åkerlan mukaan sellainen ei kiinnosta ketään aseharrastajaa. Luvattomia aseita puolestaan tehdään nytkin perinteisin menetelmin.

Poliisille ei ole tullut vielä vastaan 3D-printattuja aseita.

– Ilmeisesti ei ole vielä tuo ilmiö levinnyt Suomeen.

Yhdysvalloissa aseaktivisti Cody Wilsonin Defense Distributed -järjestö julkaisi Liberator-käsiaseen 3D-mallin verkossa 2013. Valtio kielsi tämän, malli oli tosin ehditty ladata yli 100 000 kertaa ennen kuin sivusto suljettiin.

Vuosien oikeustaistelun jälkeen Yhdysvaltain viranomaiset joutuivat taipumaan, ja kesäkuussa tehdyssä sopimuksessa Wilson sai oikeuden julkaista aseiden 3D-malleja internetissä.

