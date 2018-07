Neljä yhä pidätettynä liittyen Keuruun henkirikokseen – surma tapahtui yhden pidätetyn asunnossa

Tuuli Oikarinen

Neljä ihmistä on yhä pidätettynä liittyen Keuruussa Keski-Suomessa sunnuntaina surmatun miehen tapaukseen, kertoo poliisi. Pidätetyissä on sekä naisia että miehiä, ja ainakin osalla heistä on aiempaa rikostaustaa. Henkirikostaustaa pidätetyillä ei poliisin mukaan kuitenkaan ole.

Henkirikos tapahtui yhden pidätetyn asunnossa Keuruun Ketvelniemessä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvala. Uhri on keski-ikäinen multialainen mies.

Poliisi kertoi aiemmin, että henkirikosta tutkitaan murhana, mutta STT:n tietojen mukaan epäilyssä on kyse tällä hetkellä ennemminkin taposta. Tahallisesta henkirikoksesta on Latvalan mukaan kuitenkin kyse.

– Ei ole mikään virhepisto, taikka siten, että olisi vahinko kysymyksessä.

Latvala ei vielä kerro, tunsivatko epäillyt ja uhri toisensa ja jos, niin millä tavalla.

– Sen voi sanoa, että he vähintäänkin tiesivät toisensa.

Jengirikollisuudesta ei Latvalan mukaan kuitenkaan ole viitteitä.

Poliisi tiedotti aiemmin, että alkuperäisistä neljästä kiinniotetusta kaksi olisi vapautettu, mutta näin ei Latvalan mukaan ole.

Jos poliisi haluaa esittää pidätettyjä vangittavaksi, vaatimus on tehtävä huomenna keskiviikkona. Tutkinnanjohtaja ei vielä tiistaina päivällä kertonut, aikooko tehdä vangitsemisvaatimuksia.