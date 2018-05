Pääministeri Sipilä: Maakunnat ovat valmistautuneet hyvin sote-uudistukseen – valtionjohdon väritaulukko paljastaa edistyksen

Anita Simola

Maakuntien valmiusaste sote- ja maakuntauudistukseen on noussut huimasti vuoden lisäajan ansiosta, arvioi pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk) Lännen Medialle.

– Valmiusaste maakunnissa on erittäin korkea. Tästä on aika vähän puhuttu, sanoo Sipilä.

Valmiusastetta mitataan taulukolla, jossa eri hankkeet on määritelty liikennevalojen värien avulla. Tuorein versio kertoo, että yksikään maakunta ei ole enää punaisella.

– Valtaosa on vihreätä tai keltaista. Oranssia on hyvin vähän.

Parhaiten savottansa ovat hoitaneet Etelä- ja Pohjois-Karjala, Pirkanmaa sekä Pohjois-Savo. Hännänhuippuna on Lappi.

Mia Yli-Suutari Maakuntien liikennevalot. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on tyytyväinen, että maakunnat ovat valmisteluissaan pitkällä. Kaikki ovat työn touhussa, mikään maakunta ei ole punaisella. Vihreitä ruutuja näkyy kiitettävän paljon, etenkin Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Sote-uudistuksen valinnanvapaus on aiheuttanut paljon närää. Sipilä huomauttaa, että se on jo pakottanut maakunnat ajattelemaan asiakaskeskeisesti, mikä on uudistuksen yksi lähtökohta.

Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen on ollut viime päivät myrskynsilmässä. Uudistusta ja sen mukana hallitusta on kaadettu liki päivittäin.

– Tiistaina hallitukselle tuli täyteen kolme vuotta. Tässä sitä vain sinnitellään, Sipilä sanoo.

Uudistuksen rankka arvostelu ei näytä hetkauttavan pääministeriä. Hänen uskonsa soteen on vahva.

– Äänestäjät odottavat, että poliitikot pystyvät ratkaisemaan hankaliakin asioita. Viesti kaikista maakunnista on, että viekää uudistus maaliin, kunhan pääsette tämän kuplassa olevan kohinan yli.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan ulos lähipäivinä. Hallitus antaa siihen sen jälkeen oman vastineensa.

Sipilä suhtautuu odotukseen maltillisesti.

– Ajattelen, että tyypillisesti valiokunnan käsittelyssä tulee esille kohtia, joita pitää korjata. Näin sitten teemme.

– Lisäksi luotan asiantuntijoihin, joiden lausuman mukaan tulossa on vihreää tai vähintäänkin keltaista valoa uudistukselle, hän lisää.

Papereiden vuotoa perustuslakivaliokunnasta pääministeri pitää vakavana.

– Jos julkisuuteen valuu keskeneräistä tietoa, niin totta kai se vaikeuttaa valiokunnan työskentelyä. Perustuslakivaliokunnan pitää pystyä tekemään päätöksiä asiantuntijoita kuullen. Asioita ei saa politisoida.

Sipilä korostaa vaitiolovelvollisuuden tärkeyttä uudessa tiedusteluvaliokunnassa, kun sellainen aikanaan perustetaan.

– Sen jäsenet kuulevat erittäin arkaluontoisia tietoja. Jos vuotoja aletaan pitää normaaleina, niin ei se kovin hyvää lupaa. Ryhtiliikettä tarvitaan.

Keskustan rivit ovat suorat, mutta entä hallituskumppani kokoomus? Sieltä on liuennut kolme edustajaa sotea karkuun.

– Minulla on täysi luottamus puheenjohtaja Petteri Orpoon (kok) ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokiseen (kok), jotka ovat vakuuttaneet, että hanke viedään yhdessä maaliin.

Sipilä kertoo yllättyneensä, miten paljon populismia ilmenee politiikassa. Sitä on ollut liikkeellä varsinkin soten ympärillä. Hän antaa esimerkin.

– On väitetty, ettei sotesta ole tehty arviointivaikutuksia. Niitä on tehty yli sata sivua. Edelleen on heitetty, ettei maakuntien rahoituksesta ole tehty selvityksiä. Niitä on tehty 21. Kannattaisi miettiä. Vastaukset löytyvät sote-pumaskasta, jos viitsisi vain lukea.

Seuraavaa hallituspohjaa Sipilä ei ennakoi.

– Olemme avoimia kaikille ratkaisuille. Jos ja kun keskusta on mukana, niin uudistuskyvyn pitää säilyä. Pysähtyneisyyteen ei ole varaa.

Sote- ja maakuntauudistus on saanut taas viime päivinä huutia. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ei ole niistä hermostunut. Perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan kuin kuuta nousemaan.

Kulunut hallituskausi ei ole ollut helppo, eikä ole seuraavakaan.

– Työelämän uudistamista on jatkettava. On aloitettava sosiaaliturvan uudistus. Erityisen tärkeää on parantaa osatyökykyisten pääsyä työelämään.

Pääministeri linjaa, että seuraavan hallituksen pitäisi luoda sellainen reitti vaalikausien yli, että työllisyysaste nousisi lähelle 80 prosenttia.

– Työllisyysaste saadaan nyt 72 prosenttiin. Realistinen tavoite on, että seuraavalla hallituskaudella päästään 75 prosenttiin.

Sipilä huomauttaa, että kun hallitus aloitti, niin Suomi oli kuilun partaalla.

Tehdyt uudistukset ovat myös vaatineet veronsa. Puolueen kannatus laahaa gallupeissa. Pääministeri peräänkuuluttaa niissäkin malttia.

– Kun aloitin, olimme neljäntenä, mutta nousimme viime vaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Aikanaan Esko Ahon loppukaudella kannatus alkoi 14 prosentilla, mutta vaaleissa tulos oli keskustalle 19,9 prosenttia. Nousu tapahtui kolmessa kuukaudessa, hän muistuttaa.

Keskusta kokoontuu ensi viikolla Sotkamoon puoluekokoukseen. Sipilä on ehdolla johtoon neljännelle kaksivuotiselle kaudelle.

– Hyvänen aika. Olenko ollut niin kauan?

Sipilä pitää suurimpana saavutuksena sitä, että työllisyys ja talous on saatu aivan toiselle tolalle kuin mitä ne olivat kolme vuotta sitten.

– Meillä on kova maaperä, kun talous on pantu kuntoon. Kaikissa maakunnissa odotusnäkymät ovat myönteisiä.

Toinen saavutus on puolueen yhtenäisyys.

– Väki on ollut takanani ja antanut palautetta. Se on auttanut jaksamaan, kun on viety eteenpäin suuria uudistuksia.

Entä Paavo Väyrynen?

– Ei ole horjuttanut yhtenäisyyttä.

Sipilällä on tukkimiehen kirjanpito, jonka mukaan edetään. Tulos tai ulos -lupaus näyttää vihreää.

– Siinä on seitsemän kohtaa. Jos yli puolet on vihreällä, niin olen valmis jatkamaan.

Yksi punainen täplä tuli presidentin vaaleista. Loput Sipilä paljastaa kokouksessa.